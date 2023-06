Płaca minimalna w Polsce wyższa niż w USA? Zaskakujące porównanie

Rząd wstępnie ogłosił, o ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku. Podwyżka będzie spora, a ciekawostką jest fakt, że przebije ono minimalne wynagrodzenie w... Stanach Zjednoczonych.

Pracowników w przyszłym roku czekają dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego - od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln. Szacuje się, że w Polsce pracuje 17 mln ludzi.

Do kwestii podwyżki minimalnego wynagrodzenia odniósł się na Twitterze ekonomista Tomasz Wyłuda. "Jeżeli podatki się nie zmienią, to z pełnymi kosztami pracy minimalne wynagrodzenie w Polsce wyniesie 5180.64zł miesięcznie. W USA minimalne wynagrodzenie za gdzinę to 7,25$. Przy kursie dolara 4,14zł, 4,2 tygodnia w miesiącu i 8 godz. dniu pracy w USA minimalne wynagrodzenie wynosi 5042,52zł" - napisał.

Jeżeli podatki się nie zmienią to z pełnymi kosztami pracy minimalne wynagrodzenie w Polsce wyniesie 5180.64zł miesięcznie.



W USA minimalne wynagrodzenie za gdzinę to 7,25$. Przy kursie dolara 4,14zł, 4,2 tygodnia w miesiący i 8 godz. dniu pracy w USA minimalne wynagrodzenie… https://t.co/n1Qwh420Ke — Tomasz Wyłuda (@tomaszwyluda) June 13, 2023

Jednak jak zauważa Wyłuda, stawka 7,25 dolara za godzinę to minimalne wynagrodzenie, ale tylko w niektórych stanach - bowiem w większości stanów wynosi więcej.

Przepisy regulujące stosunek pracownik-pracodawca w USA są zupełnie inne niż w Polsce. "Z drugiej jednak strony biorąc pod uwagę, że w Polsce jest 26 dni bezpłatnego urlopu a w USA nie ma obowiązku płacenia za nieprzepracowane dni (na poziomie stanowym stany mogą mieć inne przepisy), oba poziomy mogą być zbliżone. Dodatkowo w USA pracodawcy rzadko płaca minimalne wynagrodzenie w USA" - dodaje.

Minimalna stawka 7,25 dolara za godzinę pracy obowiązuje Teksasie, Oklahomie, Idaho, czy Pensylwanii. W Wirginii minimum to 12 dol./h, a w stanie Nowy Jork jest to 14,2 dol./h. Jeszcze więcej można zarobić w Oregonie - 13,5 dol./h, czy w Kalifornii, gdzie minimalna stawka godzinowa wynosi 15,5 dol./h - podaje amerykański Urząd Pracy.

Poziom płacy to nie wszystko, co warto wziąć pod uwagę przy "doganianiu" bogatszych krajów. Trzeba także pamiętać o rozbudowanych usługach publicznych - np. o dostępie do edkuacji lub opieki zdrowotnej. Warto wziąć pod uwagę stopień nierówności, czy też World Happiness Report - informujący o tym, w którym kraju żyje się najlepiej.

