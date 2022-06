Płaca minimalna w Niemczech mocno wzrośnie

fot. ESB Professional / / Shutterstock

Od 1 października płaca minimalna w Niemczech zdecydowanie wzrośnie. Na zmianie skorzystać ma przeszło 6 milionów pracowników. Tymczasem inflacja za naszą zachodnią granicą jest najwyższa od kilku dekad.

Obecnie płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro brutto za godzinę, czyli 1621 euro miesięcznie. Jak podaje Eurostat, plasuje to naszych zachodnich sąsiadów na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Najwyższą "najniższą krajową" cieszą się pracownicy w Luksemburgu (2202 euro), a najniższą - w Bułgarii (332 euro). W 6 krajach nadal nie obowiązuje ogólnokrajowa stawka minimalna. Są to: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja.

Od lipca najniższe wynagrodzenie za naszą zachodnią granicą wzrośnie do 10,45 euro za godzinę, czyli 1725 euro miesięcznie. Jeszcze bardziej znacząca podwyżka wejdzie w życie od 1 października. W ubiegłym tygodniu niemiecki parlament przyjął regulacje, na mocy których pensja minimalna sięgnie 12 euro za godzinę, czyli 1981 euro miesięcznie.

Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Zdecydowana podwyżka płacy minimalnej była jedną ze sztandarów propozycji SPD w zeszłorocznej kampanii wyborczej. Partia Olafa Scholza zwyciężyła w wyborach i utworzyła koalicyjny rząd we współpracy z liberałami (FDP) i Zielonymi. W zeszły piątek za zdecydowanym podniesieniem najniższej krajowej opowiedziało się 400 deputowanych, 41 było przeciw, a 200, głównie z koalicji CDU-CSU, wstrzymało się od głosu. Jak podaje Deutsche Welle, na zmianach skorzysta 6,2 mln pracowników.

Płaca minimalna w Niemczech została wprowadzona dopiero w 2015 r. Było to jedną z głównych obietnic SPD w kampanii przed wyborami do parlamentu na jesieni 2013 roku. Po utworzeniu koalicyjnego rządu CDU/CSU-SPD socjaldemokraci przeforsowali ten projekt pomimo sprzeciwu chadeków. W wielu sektorach niemieckiej gospodarki obowiązują wyższe stawki minimalne ustalane na mocy branżowych układów zbiorowych.

Wyraźna podwyżka wynagrodzeń może przyciągnąć pracowników z Polski. Nad Wisłą pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 655 euro. Rząd planuje podwyżkę od 1 stycznia 2023 r. - do 3350 zł, a następnie od 1 lipca - do 3500 zł.

Mieszkający po obu stronach Odry zmagają się z najwyższą od dekad inflacją. W Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w maju o niemal 14 proc. w stosunku do maja poprzedniego roku. W Niemczech było to 7,9 proc. Nad Wisłą inflacja sięga poziomów nienotowanych od ćwierćwiecza, a za naszą zachodnią granicą - od pół wieku.

Maciej Kalwasiński