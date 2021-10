Płaca minimalna w Niemczech ma mocno wzrosnąć

fot. Sean Pavone / / Shutterstock

W Niemczech trwają rozmowy na temat utworzenia nowego rządu. SPD, Zieloni i FDP osiągnęli wstępne porozumienie m.in. w sprawie płacy minimalnej. Ma ona zostać mocno podniesiona.

Obecnie płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,60 euro brutto za godzinę, co plasuje naszych zachodnich sąsiadów na piątym miejscu w Unii Europejskiej. W skali miesiąca, jak podaje Eurostat, daje to 1585 euro. Tymczasem w Polsce minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto, a minimalne wynagrodzenie miesięczne: 2800 zł, czyli ok. 610 euro w przeliczeniu po dzisiejszym kursie EUR/PLN.

Polski rząd podjął już decyzję ws. podniesienia minimalnego wynagrodzenia. Od przyszłego roku ma wynieść 3010 zł miesięcznie, czyli ok. 660 euro według obecnego kursu.

Tymczasem Niemcy również rozmawiają na temat podwyżki. W ostatnich wyborach parlamentarnych zwyciężyli socjaldemokraci, którzy potrzebują jednak wsparcia Zielonych i liberałów, by utworzyć większościowy rząd. Liderzy partyjni mają za sobą wstępne negocjacje ws. programu nowej władzy. W piątek zaprezentowali kluczowe elementy porozumienia i zalecili swoim ugrupowaniom formalne rozpoczęcie negocjacji koalicyjnych.

Wśród wstępnie uzgodnionych kwestii znalazła się m.in. kwestia minimalnego wynagrodzenia. Ma ono zostać podniesione w pierwszym roku rządów do 12 euro za godzinę, czyli o 25 proc. wobec obecnych 9,60 euro. W skali miesiąca da to podwyżkę o prawie 300 euro brutto: płaca minimalna wyniesie ok. 1980 euro i będzie druga najwyższa w Unii Europejskiej.

Eurostat

Wprowadzenie płacy minimalnej było jedną z głównych obietnic SPD w kampanii przed wyborami do parlamentu na jesieni 2013 roku. Po utworzeniu koalicyjnego rządu CDU/CSU-SPD socjaldemokraci przeforsowali ten projekt pomimo sprzeciwu chadeków. W wielu sektorach niemieckiej gospodarki obowiązują wyższe stawki minimalne ustalane na mocy branżowych układów zbiorowych.

MKa