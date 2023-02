Płaca minimalna w Europie. Polacy daleko poza czołówką

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło z 3 010 zł do 3 490 zł. W tym roku planowana jest jeszcze jedna podwyżka najniższej krajowej. Od 1 lipca wzrośnie ona do 3 600 zł. Polskie stawki niekoniecznie zachwycają w porównaniu do płac minimalnych w innych krajach europejskich. Wciąż jesteśmy w grupie tych, którym się nie przelewa.

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Tegoroczny dwukrotny wzrost płacy minimalnej jest spowodowany przede wszystkim rosnącą inflacją. Zgodnie z obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik wzrostu cen wynosi co najmniej 5 proc., to konieczna jest dwukrotna zmiana wysokości najniższej krajowej. W tym roku wskaźnik ten wynosi 10 proc., stąd też planowana jeszcze jedna zmiana. Po obu podwyżkach płaca minimalna brutto będzie w sumie wyższa o 590 zł w porównaniu do ubiegłorocznej stawki.

Najmniejsza minimalna w Bułgarii, najwyższa w Luksemburgu

Podczas badania przeprowadzonego przez Europa.jobs, kraje europejskie podzielono na 3 grupy pod względem poziomu stawek minimalnych. Do pierwszej grupy należą te, w których miesięczne wynagrodzenie waha się pomiędzy 399 – 840 euro. Znalazła się tu również Polska. Natomiast druga grupa to zarobki minimalne wynoszące od 887 do 1304 euro miesięcznie, z kolei w trzeciej znalazły się kraje, gdzie minimalne wynagrodzeniem wynosi ponad 1700 euro miesięcznie.

Różnice dotyczące minimalnych stawek w krajach europejskich są znaczące i wynoszą nawet ponad 1000 euro. Najwyższe minimalne wynagrodzenie w Europie jest w Luksemburgu i wynosi 2387 euro, zatem jest prawie 7-krotnie wyższe od najniższego, które obowiązuje w Bułgarii – 399 euro.

W Skandynawii nie ma minimalnych wynagrodzeń

Minimalnych stawek wynagrodzeń ustalonych odgórnie nie ma natomiast w krajach skandynawskich. Tam poziom wynagrodzenia zależy od decyzji pracodawcy oraz związków zawodowych.

Minimalne wynagrodzenie w krajach europejskich

Pierwsza grupa:

Bułgaria 399 euro

Węgry 579 euro

Rumunia 606 euro

Łotwa 620 euro

Chorwacja 700 euro

Słowacja 700 euro

Czechy 717 euro

Estonia 725 euro

Polska 746 euro

Malta 835 euro

Litwa 840 euro

Druga grupa:

Portugalia 887 euro

Hiszpania 1167 euro

Słowenia 1304 euro

Trzecia grupa:

Francja 1709 euro

Irlandia 1910 euro

Niderlandy 1934 euro

Belgia 1955 euro

Niemcy 1981 euro

Luksemburg 2387 euro

W Niemczech najwyższe wzrosty płacy minimalnej

Według Picodi.com, które przebadało płace minimalne netto w 67 krajach na całym świecie, Polska jest na 27. miejscu. Nasza płaca minimalna netto wzrosła o 14,6 proc. rok do roku (z 2364 zł do 2709 zł), natomiast wśród innych europejskich krajów większe wzrosty płac odnotowano w Niemczech (21,9 proc.), Holandii (15,3 proc.) i na Litwie (18,8 proc).