Płaca minimalna, recesja w Niemczech i droga żywność [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

Kwestia płacy minimalnej dzieli nie tylko Polaków i to wcale nie od wczoraj. Temat ten, jak żaden inny, pokazuje na konflikt między myśleniem politycznym a ekonomicznym. Przytoczyliśmy kilka istotnych faktów na jej temat, jeśli natomiast chcielibyście się podzielić swoją opinią na ten temat - zapraszamy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pod względem poziomu wynagrodzeń (czy szerzej – poziomu życia) Polska jest zróżnicowanym krajem. Według danych GUS za ubiegły rok przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób wyniosło w 4834,76 zł. To oczywiście wartość średnia, która co innego znaczy w płacowej Polsce A, a co innego w Polsce B.

Inflacja CPI wyniosła w sierpniu 2,9 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. To w sporej mierze efekt droższej żywności

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w sierpniu osiągnęła rekordową w skali miesiąca wartość 1,75 mld zł, największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 4-letnie - na ich zakup nabywcy indywidualni przeznaczyli niemal 800 mln zł.

Polska już od dobrych kilku lat importuje więcej węgla kamiennego niż eksportuje. Surowiec do naszego kraju przypływa nie tylko z Rosji i Mozambiku, ale również z kilku innych mniej lub bardziej egzotycznych krajów. Niestety w 2019 roku problem importu węgla jest równie palący co w 2018.

Według monachijskiego instytutu Ifo w trzecim kwartale produkt krajowy brutto Niemiec spadnie drugi kwartał z rzędu. Realizacja tej prognozy oznaczałaby, że największa gospodarka Europy znalazła się w tzw. technicznej recesji.

