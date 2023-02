Wzrost pensji minimalnej cieszy tylko niektórych. Rosną koszty pracodawców - ile kosztuje pracownik w 2023 roku?

Wzrost płacy minimalnej ma dwie strony medalu. Pozwala pracownikom niższego szczebla zarobić nieco więcej, ale też naraża przedsiębiorców na coraz większe wydatki. Ile muszą wydać w tym roku, aby zatrudnić pracownika?

Od 1 stycznia br. płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. W porównaniu do ubiegłego roku to o 480 zł więcej. Dodatkowo w od lipca stawka ta wzrośnie do 3600 zł brutto. Choć z perspektywy pracownika kwota ta nie jest zbyt duża, to dla pracodawcy każda podwyżka płacy minimalnej zwiększa koszty zatrudnienia. Odczuwają to zwłaszcza średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje firmę pracownik zatrudniony na umowie o pracę?

Koszty przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę w przypadku minimalnego wynagrodzenia, wynoszą:

wynagrodzenie netto – 2837 zł,

składki emerytalne 9,76 proc. - 340,60 zł,

składki rentowe 6,50 proc. - 226,85 zł,

składki wypadkowe 1,67 proc. - 58,28 zł,

Fundusz Pracy 2,45 proc. - 85,51 zł,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1 proc. - 3,49 zł,

składki pokrywane przez pracownika – 790 zł,

podatek dochodowy – 300 zł.

Czyli koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracy w 2023 roku wynosi 4650 zł brutto.

Ile kosztuje pracownik przy umowie zlecenie?

W przypadku umowy zlecenia sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Głównie dlatego, że pracownikowi wypłaca się często stawkę za przepracowane godziny. Od 2023 roku minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 22,80 zł brutto (od lipca będzie to 23,50 zł brutto).

Koszt zatrudnienia na umowie zleceniu zależy od tego, czy umowa ta jest jedynym źródłem utrzymania oraz czy pracownik jest studentem, który nie ukończył 26 lat.

W pierwszym przypadku koszty pokrywane przez pracownika są identyczne jak przy umowie o pracę, jednak pracodawca opłaca składki do ZUS-u. Jeśli jednak dana osoba dodatkowo jest zatrudniona w innych zakładach pracy – kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto, natomiast składki społeczne pokrywa pracownik. Również w przypadku studenta w wieku do 26 lat kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto.

Kilka kosztów dodatkowych

Choć wynagrodzenie pracownika stanowi największe obciążenie dla pracodawcy, zwykle dochodzą tu jeszcze koszty finansowania: