Płaca minimalna w górę, ale może obejść się bez formalnej podwyżki

W tym roku na pracowników czeka podwójny wzrost pensji minimalnej. Pierwsza podwyżka obowiązuje od stycznia, a druga zacznie od lipca. Jednak pracodawca nie zawsze musi podwyższać miesięcznego wynagrodzenia do poziomu minimalnej krajowej.

Od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł brutto, czyli 3221,98 zł "na rękę". W połowie roku jej kwota wzrośnie o kilkadziesiąt złotych. Zgodnie z przepisami od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4300 zł brutto, co przekłada się na 3261,53 zł do wypłaty. Pracodawca ma obowiązek miesięcznie wypłacać wskazane sumy pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze na umowie o pracę.

Jednak pracodawca nie zawsze musi ustalać miesięczne wynagrodzenie na poziomie minimalnej krajowej. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający brakującą kwotę do minimalnej krajowej musi wypłacić w formie dodatkowych składników do pensji - np. premii lub innych dodatków.

Prawo pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę. W przepisach nie są również wyliczone wszystkie składniki, które mogą się zaliczać do wynagrodzenia za pracę, dlatego też pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania, jaki wprowadzą dla swoich pracowników, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Z kolei w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazane zostało, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia (wszystkie) i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Wyjątkiem z tej puli są:

nagrody jubileuszowej,

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

dodatku za staż pracy.

