Płacą 450 zł za korzystanie z konta. Jak odebrać pieniądze?

Jeśli rozważacie otwarcie nowego konta osobistego, to nadarza się ku temu niezła okazja. Citi Handlowy proponuje darmowy rachunek (bez gwiazdek) i kusi kwotą 450 zł za wykonanie kilku prostych operacji. W cyklu „Prześwietlamy promocje” bierzemy pod lupę promocję „Otwórz CitiKonto i zyskaj do 450 PLN”.

Oferta kierowana jest do nowych klientów, czyli osób, które od grudnia 2021 r. nie miały konta w Citi Handlowym. Z promocji można skorzystać do 26 marca. Aby to zrobić, należy wysłać zgłoszenie przez TEN LINK, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Po złożeniu wniosku o ROR trzeba podpisać umowę o konto, aktywować rachunek i kartę. Za wyrażenie zgód na kontakt marketingowy dostaniemy pierwszą nagrodę – 20 zł.

Druga nagroda to kwota 250 zł podzielona na raty po 50 zł. Po otwarciu rachunku trzeba z niego aktywnie korzystać. W ciągu 5 miesięcy od następnego miesiąca po otwarciu konta należy wykonać minimum 3 transakcje na łączną kwotę 100 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet). Bank wypłaci za to po 50 zł miesięcznie.

Trzecia nagroda to kwota 180 zł. Żeby ją otrzymać, wystarczy zapewnić w ciągu dwóch kolejnych miesięcy „wpłaty” na poziomie 2000 zł. Wpłaty, o których mowa nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych.

Łącznie można więc uzbierać 450 zł w kilku prostych krokach. Większych kruczków w regulaminie nie znaleźliśmy. Oczywiście warunkiem na otrzymanie bonusu jest utrzymanie aktywnego konta w okresie trwania promocji.

Dodatkowe bonusy oszczędnościowe

Bank dorzuca dwa dodatkowe bonusy. Po otwarciu rachunku użytkownik będzie mógł założyć lokatę na trzy miesiące z oprocentowaniem w wysokości 6 proc. Maksymalna kwota lokaty to 20.000 zł. Zysk na czysto z takiego depozytu (już pod odjęciu podatku "Belki") to 239 zł. To obecnie jedna z najlepszych lokat kwartalnych.

Drugi bonus to podwyższone oprocentowanie na SuperKoncie Oszczędnościowym. Bank proponuje 5 proc. do kwoty 20.000 zł. Konto prowadzone jest bezpłatnie, jeśli użytkownik zapewni wpływy na ROR w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Jakie konto oferuje Citi Handlowy?

W promocji dostępny jest flagowy rachunek banku, czyli CitiKonto. Rachunek jest bezwarunkowo bezpłatny, bank nie pobiera też opłaty za kartę debetową. Najważniejsze parametry:

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową

0 zł za wypłaty z bankomatów Citi

0 zł za 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Citi w miesiącu

0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile

0 zł za pierwsze 3 przelewy Express Elixir w miesiącu

