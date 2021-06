Piwo dla psów, by i one miały coś z wizyty w pubie

Włoska żywność podrabiana na masową skalę na całym świecie

Ponad 100 miliardów euro ma wartość produkowanej co roku na świecie podrobionej włoskiej żywności - to dane ogłoszone przez związek włoskich rolników. Odnotowali oni, że 99 procent serów sprzedawanych w USA jako włoskie to podróbki.