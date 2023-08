PIT rodzinny. PSL ma pomysł na zwiększenie liczby dzieci w Polsce

W skrócie można go sprowadzić do stwierdzenia: PIT rodzinny zmniejszy podatki, które opłaca rodzina, wraz ze wzrostem liczby ich dzieci. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jednym z głównych elementów programu wyborczego Trzeciej Drogi będzie zwiększenie dzietności.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Jak przekonywał lider ludowców podczas sobotniego briefingu w Krakowie, „Polacy oczekują konkretów, a nie tematów zastępczych”, dlatego Trzecia Droga przedstawi w kampanii propozycje rozwiązań dla problemów najbardziej doskwierających obywatelom.

„Bardzo poważną sprawą jest dzietność, polityka prorodzinna, demografia i przyszłość Polski pod względem bezpieczeństwa ludnościowego” - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił on, że Polska wymaga dzisiaj wielkiego impulsu prodemograficznego. „Jesteśmy w zapaści pod względem demograficznym. Szaleje tsunami, które niszczy naszą demografię i to się nie dzieje bez przyczyny. Polska wymiera i to jest smutne stwierdzenie, które wynika nie z naszych emocji i opinii, tylko analizy suchych faktów” - mówił prezes PSL.

W jego opinii programy o charakterze socjalnym, takie jak 500 plus „nie są programami o charakterze prodemograficznym, nie zmieniają dzietności w Polsce”. Jak wyliczał rodzice borykają się z szeregiem problemów, wśród których wymienił brak bezpieczeństwa kobiet, brak powszechnej dostępności do tanich żłobków i przedszkoli, zły system publicznej edukacji i brak jego stabilności.

Zdaniem lidera ludowców sprawa kluczowa dla rodziców, która została zupełnie pominięta przez ostatnie osiem lat, to jest system podatkowy. „Kraje, które mają wysoką dzietność budują politykę prorodzinną opartą o system podatkowy wspierający rodziny, promujący wielodzietność” - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak zapowiedział, ugrupowanie to, na wzór francuskich rozwiązań podatkowych, przedstawia swój bardzo ważny postulat wyborczy zawarty w tzw. „liście wspólnych spraw”. „To pit rodzinny, rodzinne rozliczanie się całej rodziny, branie pod uwagę nie tylko współmałżonków, jak to jest do tej pory w polskim systemie podatkowym, ale branie pod uwagę również dzieci” - tłumaczył prezes PSL.

Według niego proponowane rozwiązanie zakłada, że im więcej dzieci będzie w rodzinie, tym niższy będzie ona płacić podatek PIT. „Tak naprawdę rodziny wielodzietne, rodziny 3+, które mają kartę rodziny wielodzietnej, będą zwolnione z podatku dochodowego” - zapowiedział.

„Im więcej dzieci tym niższe podatki, to jest sposób i jeden z elementów, bo my chodzimy po ziemi, nie jesteśmy tak obłudni jak dzisiejsza władza, która powiedziała, że 500 plus wszystko załatwi, a nie załatwiło dzietności” - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał postulat Trzeciej Drogi, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać wszystkim osobom pracującym, „zarówno dla pracujących Polaków, jak i pracujących tych, którzy przyjechali zza wschodniej granicy” - wskazywał prezes PSL.

autor: Rafał Grzyb

rgr/ apiech/