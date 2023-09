"Piszczące" balustrady w apartamentach za 2 mln funtów, czyli koszmar brytyjskich kupujących

Malownicze portowe miasteczko położone na południowo - wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Zdawać by się mogło idylla i kwintesencja brytyjskości. Ten obraz burzy wysoki pisk, który rozlega się od nowo wybudowanego luksusowego osiedla. Świst wiatru w balustradach balkonów jest na tyle denerwujący, że nie pozwala spać.

Śmieciarki o 5 rano to przy tym mały problem. Ceny apartamentów przy Marine Parade w Folkestone zaczynają się od 430 tys. do 1,8 mln funtów (a więc od 2,3 do 9,6 mln zł), co czyni je najdroższymi nieruchomościami w okolicy. Łącznie w blokach powstało 86 mieszkań w tym nadmorskim kurorcie. Reklamowano je jako "doskonale zaprojektowane i skrupulatnie przemyślane" nieruchomości oferujące "rozległe tarasy na dachach" z "niezakłóconym widokiem na morze". Może i widok jest przepiękny, ale co z tego, kiedy nie da się w nich nie tylko spać, ale i żyć.

Wszystko przez świdrujący uszy dźwięk podobny do tego wydawanego przez niektóre gwizdki o dość wysokich rejestrach. "Doprowadza on do szału. To jakby skrzyżowanie harfy z cymbałkami" - skarżą się mieszkańcy pobliskich domów "Daily Mail". Winę ponoszą balkony, które skonstruowano tak, że przy najmniejszym wietrze zaczynają "gwizdać". A jaką orkiestrę odstawią, kiedy przyjdą zimowe sztormy?

Nieruchomość została zaprojektowana przez nagradzaną wielokrotnie pracownię AMCE, która ma na swoim koncie projekty m.in. w Londynie czy Berlinie. Może tym razem zostali "zaskoczeni" przez wiatr nad morzem?

Blok jest częścią luksusowego projektu byłego szefa Sagi Sir Rogera De Haana, który obecnie jest jednym z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. Jego majątek szacowany jest na ok. 900 mln funtów. Saga to firma rodzinna, która specjalizuje się w sprzedaży zorganizowanych wakacji, ubezpieczeń i usług finansowych, głównie przeznaczonych dla seniorów. W ramach projektu budowlanego miało powstać 1000 nowych nieruchomości na miejskim wybrzeżu, po tym jak w 2004 roku bogacz kupił port za 11 mln funtów.

- Cała społeczność skorzysta na inwestycjach - broni swoich planów De Haan, któremu zarzucono "geriatyzację" Folkestone m.in. z uwagi na wysokie ceny apartamentów, na które raczej nie stać młodych ludzi.

Na razie nie wiadomo, jak zostanie rozwiązany ten problem. Bo przecież w luksusowych apartamentowcach nie wypada raczej przewlekać przez balkony plecionki udającej wiklinę? Chociaż...

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.