Pistolet Jamesa Bonda sprzedany za 265 tys. dolarów

Pistolet używany przez nieżyjącego już Seana Connery w pierwszym filmie o Jamesie Bondzie został sprzedany na aukcji w Beverly Hills w czwartek za 256 000 dolarów, przewyższając wcześniejsze szacunki oparte na historii aukcji w Hollywood - poinformował Julien's Auctions.

Pistolet to półautomatyczny Walther PP, który wraz z mniejszym modelem PPK, został użyty przez Seana Connery w filmie „Doktor No” w 1962 roku.

SOLD for $256,000! A Walther PP handgun used by Sean Connery as James Bond, 007, in the very first Bond film, Dr. No.



Sold today in Day 3 of our "Icons & Idols: Trilogy" auction live at https://t.co/dDmq5KJiYv!