Polak od lipca dyrektorem EBOR reprezentującym Polskę, Bułgarię i Albanię

Müller: Przyjmiemy poprawki prezydenta do "lex Tusk" Zdecydowaliśmy się na przyjęcie poprawek prezydenta do ustawy o komisji ds badania wpływów rosyjskich, by zlikwidować wszelkie wątpliwości - zaznaczył w środę w Radiu Gdańsk rzecznik rządu Piotr Müller. Będzie widać klarownie, że tak naprawdę wiele osób boi się rozliczenia za kwestię współpracy z Rosją - dodał.