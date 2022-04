Piotr Nowak został członkiem zarządu PZU

All in! Games dostanie 1,56 mln euro za prawa do gry Ghostrunner

All in! Games oraz OML zrzekły się wszelkich praw w stosunku do gry Ghostrunner, w szczególności do tantiem należnych z tytułu komercjalizacji tej gry, w zamian za jednorazowe wynagrodzenie, które dla All in! Games wynosi 1,56 mln euro - podała spółka w komunikacie.