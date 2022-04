Piotr Nowak przestał pełnić funkcję ministra rozwoju i technologii

Tusk: Problemem konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją gwałcą

Problemem konstytucji nie jest brak zabezpieczeń, problemem konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją świadomie, cynicznie, bezwzględnie gwałcą i to w jej najistotniejszych fragmentach – powiedział w sobotę lider PO Donald Tusk.