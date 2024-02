Pinterest rozczarował wynikami i słabą prognozą. Wodospad na akcjach

Akcje Pinterest spadają o 25 proc. w handlu pozasesyjnym po tym, jak firma wydała słabszą, niż oczekiwano prognozę i nie odnotowała zgodnych z oczekiwaniami przychodów w czwartym kwartale 2023 roku.

fot. BigTunaOnline / / Shutterstock

Zysk Pinterest na akcję w czwartym kwartale wyniósł 53 centy wobec oczekiwanych przez rynek 51 centów na akcję.

Przychody wyszukiwarki internetowej wzrosły rok do roku o 12 proc., do 981 mln USD wobec oczekiwanych 991 mln USD.

Zysk netto wyniósł 201 mln USD, w porównaniu z 17,49 mln USD rok wcześniej.

Miesięczna liczba aktywnych użytkowników w czwartym kwartale wzrosła o 11 proc. do 498 milionów, przekraczając szacunki analityków na poziomie 487 milionów.

Firma podała, że jej średni globalny przychód na użytkownika wyniósł 2 USD, czyli mniej niż szacunki analityków na poziomie 2,05 USD.

Pinterest poinformował, że przychody w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosą od 690 do 705 mln USD, co oznacza wzrost rok do roku o 15-17 proc. Środek tego przedziału, 697,5 mln USD, jest poniżej średniej szacunków analityków wynoszącej 703 mln USD.

Raport firmy pojawia się w momencie, gdy szerszy rynek reklamy cyfrowej wykazuje ożywienie, a Meta Platforms, Alfabet i Amazon nabierają rozpędu i rozwijały swój biznes reklamowy w dwucyfrowym tempie w czwartym kwartale.

Dane sugerują, że firmy zwiększają wydatki na promocje online po cięciach w 2022 r. i części 2023 r. w związku z obawami o wojnę ukraińsko-rosyjską i wysokie stopy procentowe.

Ale nie wszystkie firmy zajmujące się reklamą online korzystają z ożywienia. Akcje Snap spadły w środę o 35 proc. po tym, jak firma poinformowała o wzroście sprzedaży w czwartym kwartale o 5 proc., zgodnie z oczekiwaniami, ale firma wydała słabe prognozy na pierwszy kwartał.

Od początku roku akcje Pinterest wzrosły o 9,5 proc., po wzroście o 53 proc. w 2023 roku. (PAP Biznes)

