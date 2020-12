Pijesz wino, wspierasz demokrację

fot. diyben / Shutterstock

Chiny nałożyły karne cła na wino importowane z Australii. Dla producentów z kraju kangurów to katastrofa, bo Państwo Środka jest największym odbiorcą ich trunków. Dlatego powstał apel, by kupować australijskie wino.

W ubiegłym tygodniu Pekin narzucił cła antydumpingowe w wysokości 107-212 proc. na wino sprowadzane z Australii. Chińskie władze argumentują, że Australijczycy dotują produkcję trunków, co sztucznie zaniża ich ceny, dlatego muszą chronić interesy rodzimych producentów. Ale mało kto ma wątpliwości, że jest to po prostu kolejny przykład wykorzystywania przez Pekin kwestii gospodarczych w celu wymuszenia politycznych ustępstw na władzach innych państw.

Chińskie władze ogłosiły niedawno 14-punktową listę skarg pod adresem Australii, dotyczących między innymi wykluczenia koncernów Huawei i ZTE z budowy sieci 5G, zabierania głosu w kwestiach praw człowieka w Państwie Środka, wzywania do niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa czy "nieprzyjaznych" wobec Pekinu publikacji w australijskich mediach.

Międzyparlamentarny Sojusz w kwestii Chin (IPAC), zrzeszający ponad 200 posłów z 19 krajów, wzywa do zakupów australijskiego wina. Zdaniem senator Kimberley Kitching Pekin próbuje zmusić Australię do porzucenia swoich wartości i powstrzymać ją przed wypowiadaniem się w obronie praw człowieka i porządku opartego na zasadach. "To nie jest wyłącznie atak na Australię, to atak na wolne kraje na całym świecie" - przekonuje. "Pijąc butelkę czy dwie australijskiego wina, dajemy znać Komunistycznej Partii Chin, że nie damy się zastraszyć" - mówi Elisabet Lann ze Szwecji.

Chiny są największym odbiorcą australijskiego wina, odpowiadającym za niemal 40-proc. eksportu (ok. 1,2 mld dol. rocznie) z kraju kangurów, więc więcej niż cztery kolejne rynki zagraniczne - USA, Wielka Brytania, Kanada i Nowa Zelandia - razem wzięte. Spośród czerwonych win Chińczycy najczęściej wybierają trunki właśnie z Australii.

MKa