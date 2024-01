Pigułka dzień po coraz bliżej. Bez recepty będzie dostępny jeden środek

Tematem na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów było m.in. sfinalizowanie prac na etapie prac rządowych, jeśli chodzi o pigułkę dzień po. Sprawa została sfinalizowana. Projekt ustawy zostanie przesłany do Sejmu – poinformował w środę premier Donald Tusk.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Rady Ministrów zajmowała się w środę projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Projekt przewiduje dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki dzień po, bez recepty.

Premier uściślił, że chodzi o dostępności do pigułki "dzień po" bez recepty dla zainteresowanych od 15. roku życia w górę.

"Dla tej grupy antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Chodzi o jeden konkretny specyfik nazwany w ustawie: ella one" – powiedział.

Projekt ustawy w sprawie tzw. pigułki dzień po jest rozwiązaniem najbardziej powszechnym w krajach Unii Europejskiej – powiedział w środę premier Donald Tusk. Wyraził nadzieję, że regulacja uzyska poparcie parlamentu, a także prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jest to metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia, a więc nie jest to tabletka wczesnoporonna, co budziło emocje w wielu kręgach, tylko zapobiegająca zajściu w ciążę" – powiedział Tusk.

Zaznaczył, że dla osób poniżej 15 lat pigułka będzie dostępna na receptę.

"Jest to rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej dla tych wszystkich, dla których do tej pory ona była właściwie niedostępna" – dodał Tusk.

Podkreślił, że w ustawie zmieni się tylko jeden zapis. Wyraził nadzieję, że zmiana w ustawie uzyska poparcie parlamentu, a także prezydenta Andrzeja Dudy.(PAP)

Autorzy: Karolina Kropiwiec, Aleksandra Kiełczykowska

