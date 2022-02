Pieskow: Rosja ma plan na wypadek, gdyby USA zakazały jej bankom operacji w dolarach

fot. Sergei Fadeichev / / Reuters

Gdyby USA wprowadziły wobec banków rosyjskich zakaz prowadzenia niektórych operacji w dolarach, to Rosja ma plan zminimalizowania skutków takiej sytuacji - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

"Mamy plany zminimalizowania skutków podobnych nieprzewidywalnych działań" - powiedział Pieskow podczas codziennego briefingu dla prasy.

Mówiąc o potencjalnych sankcjach, Pieskow zaznaczył, że "Kreml jest oczywiście zaniepokojony", i oświadczył, że "zachowanie Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nieprzewidywalne" w tej kwestii.

Rzecznik Kremla nie skomentował środowej publikacji hiszpańskiego dziennika "El Pais" na temat odpowiedzi USA na rosyjskie żądania "gwarancji bezpieczeństwa". Zapewnił, że strona rosyjska nie ma związku z publikacją w tej gazecie.

Pieskow powiedział ponadto, że rosyjskie propozycje, opublikowane w grudniu, są "nadzwyczaj konkretne", a "na danym etapie" Rosja nie chce upubliczniać przebiegu rozmów z USA na ten temat.

“El Pais”: NATO i USA poinformowały Kreml, że nie odmówią Ukrainie członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim

Madrycka gazeta twierdzi, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i NATO zaoferowały prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi propozycję umów o rozbrojeniu. Pod pewnymi warunkami.

“Listy Waszyngtonu i Sojuszu Północnoatlantyckiego będące odpowiedzią Kremlowi (na kryzys ukraiński – PAP) stanowią żądanie deeskalacji, która umożliwiłaby dialog, a jednocześnie są odmową zamknięcia drzwi Ukrainie”, napisał w środę “El Pais”.

Zdaniem gazety dopiero na takich warunkach USA i NATO miałyby wyrazić zgodę na ewentualne podpisanie porozumienia z Rosją w sprawie bezpieczeństwa w Europie. “El Pais” twierdzi, że listy z takimi oczekiwaniami zostały wysłane do Moskwy w ubiegłą środę.

“Biorąc pod uwagę istotne, jednostronne i nieuzasadnione skierowanie wojsk na tereny sąsiadujące z Ukrainą i Białorusią, wzywamy Rosję do natychmiastowej deeskalacji (obecnej - PAP) sytuacji w sposób stosowny, trwały i dający się potwierdzić”, wynika z listu skierowanego przez NATO do Moskwy, do którego dostęp miała gazeta.

Z kolei w dokumencie wysłanym do Rosji przez władze amerykańskie napisano, że w sprawie rozwiązania kryzysu ukraińskiego “może dojść do postępu tylko w sytuacji ograniczenia działań zastraszania Ukrainy przez Rosję”.

Gazeta przypomina, że stanowiska NATO i USA skierowane na Kreml są odpowiedzią na żądania władz Rosji, które domagają się podpisania traktatu dotyczącego bezpieczeństwa w Europie w związku z możliwym rozszerzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód.

Według dziennika Waszyngton oraz NATO wskazały w swoich pismach, że nie tylko nie zamierzają zamykać drzwi Ukrainie w jej aspiracjach do przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale nie odmówią podobnego prawa Gruzji.

W piśmie przygotowanym przez władze NATO podkreślono, że polityka otwartych drzwi będzie kontynuowana, gdyż każde państwo, jak zaznaczono, ma prawo zawierać umowy dotyczące swego bezpieczeństwa “w sposób wolny od nacisków”.

awl/ akl/