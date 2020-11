Piesi z pierwszeństwem na pasach. Rząd przyjął projekt

Spowodował 90 kolizji, żeby wyłudzić ubezpieczenie

Stołecznie policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o to, że celowo doprowadzał do kolizji drogowych, a następnie wymuszał pieniądze od ich uczestników - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że łącznie 27-latek doprowadził do około 90 kolizji, z których kwota odszkodowania mogła wynieść ok. 250 tys. złotych.