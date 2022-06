Pierwszy prom wypłynął z Publicznego Terminala Promowego w gdyńskim porcie

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Prom Stena Spirit operatora promowego Stena Line Polska w piątek wypłynął z nowego Publicznego Terminala Promowego. Władze Portu Gdynia poinformowały, że jest to pierwszy prom, który wypływa z nowego terminalu do Szwecji.

Władze Portu Gdynia w przesłanym komunikacie poinformowały, że w piątek po raz pierwszy z nowego Publicznego Terminala Promowego wyruszył w rejs do Szwecji prom Stena Spirit.

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Kazimierz Koralewski, cytowany w komunikacie podkreślił, że budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą, od blisko 50 lat, inwestycją realizowaną w Porcie Gdynia. "Nowy Publiczny Terminal Promowy stwarza możliwości obsługi znacznie większych promów pasażerskich, jednocześnie zwiększając zdolności przeładunkowe portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych" - oceniał wiceprezes.

Dodał, że po miesiącach testów i przygotowań, Port Gdynia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego. "Dzięki temu Port Gdynia jest konkurencyjny w regionie Morza Bałtyckiego i poprzez planowane inwestycje wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku" - zapewniał w komunikacie Koralewski.

Dyrektor zarządzający Stena Line Polska Marek Kiersnowski, również cytowany w komunikacie zaznaczał, że przeniesienie operacji Stena Line na Publiczny Terminal Promowy w Gdyni pozwala firmie, którą zarządza na wprowadzenie znacznie większych jednostek. "Nowy terminal dysponuje znacznie dłuższym nabrzeżem niż obecny, co umożliwia cumowanie tam jednostek o długości nawet 240 m takich jak statki klasy E-Flexer" - tłumaczył.

W przesłanym komunikacie rzecznik Portu Gdynia Aleksander Wicka dodał, że Stena Line wprowadza dwa promy ro-pax klasy E-Flexer na trasę pomiędzy Gdynią a szwedzką Karlskroną w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego. Dwie nowe jednostki - jak wynika z komunikatu - rozpoczną operacje zaraz po przybyciu ze stoczni, gdzie obecnie trwa końcowy etap ich budowy. Jak twierdzi rzecznik portu w przesłanym komunikacie, będą to jedne z największych promów na Bałtyku w regularnej żegludze. Będą mogły zabrać na pokład nawet 1200 pasażerów oraz do 3600 metrów ładunków.

Publiczny Terminal Promowy to zakończona w ubiegłym roku inwestycja w Porcie w Gdynia. Mieści się niedaleko wejścia do portu, przy Nabrzeżu Polskim, co - jak wynika z komunikatu - ma ułatwić manewrowanie promów o długości 240 metrów. Czas manewrów nie będzie przekraczał 120 minut.

W ramach inwestycji na powierzchni ponad 6 hektarów powstało nabrzeże, budynek terminala o powierzchni ponad 5 tys. m kw., budynek magazynowy o powierzchni około 900 m kw., parking dla pasażerów i pracowników terminala na ponad 200 miejsc, plac manewrowy oraz dwupoziomowa rampa załadowcza.

Istotnym aspektem nowego Publicznego Terminala Promowego jest możliwość zasilania prądem promów podczas postoju. Wpisuje się to w ideę tzw. green port. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie emisję spalin podczas postoju promów przy nabrzeżu.

Wartość inwestycji to ponad 290 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 116,8 mln zł.(PAP)

autor: Piotr Mirowicz

