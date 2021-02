Pierwszy kraj na świecie zaaprobował szczepionkę Johnson&Johnson przeciw Covid-19

fot. vovidzha / Shutterstock

Bahrajn jako pierwszy kraj na świecie zdecydował w czwartek o dopuszczeniu w trybie nadzwyczajnym do użytku szczepionki firmy Johnson & Johnson przeciw Covid-19. To już piąty preparat zatwierdzony w tym kraju.

Władze sanitarne Bahrajnu zapowiedziały, że szczepionka amerykańskiego koncernu - jedyna, która wymaga podania tylko jednej dawki - zostanie przeznaczona do szczepienia najbardziej narażonych na ciężki przebieg Covid-19 osób, w tym seniorów i osób z chorobami przewlekłymi.

Nie jest jeszcze znany termin pierwszej dostawy preparatu ani termin rozpoczęcia szczepień.

Bahrajn jest pierwszym krajem, który formalnie zezwolił na masowe stosowanie szczepionki J & J. Wcześniej o zaszczepieniu co najmniej 80 tys. medyków za pomocą tego preparatu zdecydowały władze RPA, lecz kampania ta jest częścią rozszerzonych badań nad środkiem. Mimo to RPA zapowiedziała, że będzie stosowała tę szczepionkę w miejsce preparatu AstraZeneca. Była to reakcja na niekorzystne wyniki badań sugerujące niską skuteczność tej szczepionki przeciwko dominującemu w RPA wariantowi B.1351.

Jak wynika z opublikowanego w środę dokumentu amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), wyniki badań w RPA wykazały 64-procentową skuteczność preparatu J & J w zapobieganiu umiarkowanemu i ciężkiemu przebiegowi Covid-19. Biorąc pod uwagę wszystkie przeprowadzone badania, ogólna skuteczność wyniosła 66 proc. po 28 dniach od zastrzyku. Zgoda amerykańskiego urzędu na dopuszczenie do użytku szczepionki Johnson & Johnson spodziewana jest jeszcze w tym tygodniu.

Jak dotąd władze Bahrajnu zaaprobowały pięć różnych szczepionek przeciw Covid-19. Oprócz J & J są to preparaty produkowane przez chiński Sinopharm, amerykański Pfizer i szwedzko-brytyjską AstraZenecę oraz rosyjska szczepionka Sputnik V.

Liczące 2 mln mieszkańców państwo nad Zatoką Perską jest w czołówce krajów pod względem tempa szczepień. Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało tam ponad 16 proc. ludności, co jest trzecim wynikiem na świecie po Izraelu (53,1 proc.) i Wielkiej Brytanii (26,9 proc.). (PAP)

