Pierwszy dowód osobisty? W Łodzi rozdają prezenty

Specjalny pakiet, czyli tzw. tytkę 18-latka, dla wkraczających w dorosłość z pierwszym dowodem osobistym przygotowano w Urzędzie Miasta Łodzi. Tytka - w gwarze łódzkiej - to torebka. Będą w niej m.in. kupony rabatowe na koncerty, mecze i kurs prawa jazdy - podały władze miasta.

Urzędnicy z łódzkiego magistratu poinformowali, że teraz dla każdego łódzkiego osiemnastolatka w Urzędzie Miasta Łodzi, przy odbiorze pierwszego dokumentu tożsamości czekać ma tzw. tytka 18-latka, czyli, w gwarze łódzkiej, torebka. Będzie w niej specjalny informator z Kartą Łodzianina oraz pakietem zniżek.

"Zazwyczaj nie możemy doczekać się wejścia w dorosłość. Tego, że dostaniemy mityczny dowód osobisty do ręki. A co za tym idzie otwiera się przed nami morze możliwości i atrakcji, które daje osiągnięcie pełnoletności. Dorosłość to nie tylko przyjemności, ale i obowiązki" - przekazał wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.

"Postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, dajemy naszym 18-latkom do ręki +tytkę 18-latka+. Każdy, kto przyjdzie do Urzędu Miasta Łodzi odebrać swój pierwszy dorosły dowód dostanie taki swoisty +drogowskaz z bonusami+" - zapewnił.

Dla tych, którzy dostali pierwszy dowód osobisty, w tzw. tytce 18 będzie Karta Łodzianina i specjalna książeczka, w której młodzi ludzie znajdą m.in. kupony na koncerty i mecze oraz rabat na kurs prawa jazdy. (PAP)

