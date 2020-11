Pierwsze w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem u norek hodowlanych

Ministerstwo Rolnictwa liczy na duży eksport towarów rolno-spożywczych do UK po brexicie

Liczymy na to, że mimo brexitu wysoki eksport polskich towarów rolno-spożywczych do Wielkiej Brytanii się utrzyma - powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Mimo pandemii od stycznia do końca sierpnia br. eksport ten do UK wzrósł o 6 proc. - dodał.