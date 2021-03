Mabion: pierwsze przychody z produkcji szczepionki w '21

Mabion

Mabion ocenia, że w tym roku można spodziewać się pierwszych przychodów z produkcji szczepionki przeciw COVID-19 dla firmy Novavax, ale obecnie ciężko jest oszacować potencjalną wysokość marży oraz ile dawek spółka będzie finalnie produkować - poinformował zarząd podczas wideokonferencji. Spółka nie spodziewa się wpływu nowej współpracy na projekt MabionCD20.

Mabion podał w środę rano, że zawarł z firmą Novavax umowę ramową na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw COVID-19 w skali komercyjnej. Umowa ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023.

Zarząd Mabionu poinformował podczas wideokonferencji, że w tym roku można spodziewać się pierwszych przychodów z produkcji szczepionki, ale obecnie ciężko jest oszacować potencjalną wysokość marży oraz ile dawek spółka będzie finalnie produkować.

"Dziś podpisaliśmy umowę i mamy dosyć dobre zrozumienie procesu, ale nie znamy jego szczegółów, bo dopiero podpisanie umowy warunkuje możliwość przekazania dokumentacji technicznej. (...) Dopiero po szczegółowym zaznajomieniu się z tymi informacjami będziemy w stanie określić liczbę dawek, którą uzyskamy z jednej serii produkcyjnej" - powiedział Sławomir Jaros, członek zarządu Mabionu, podczas środowej wideokonferencji.

"Warto dodać, że proces wytwórczy antygenu szczepionkowego jest wielokrotnie krótszy niż pojedyncza seria produkcji przeciwciała mononuklealnego, w związku z czym tych serii będzie istotnie więcej w tej samej jednostce czasu jaką przyjmujemy dla MabionCD20" - dodał.

Spółka podała w prezentacji, że grupa Novavax ma obecnie zakontraktowane 1,4 mld dawek szczepionki, co stawia ją na drugim - po AstraZenece - miejscu pod tym względem.

Mabion podał, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Proces transferu technologii i jego weryfikacja mają zostać zakończone w pierwszej połowie 2021 r. Intencją stron umowy jest, w przypadku kontynuacji współpracy produkcyjnej, możliwość włączenia zakładu spółki w łańcuch wytwórczy w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax.

Spółka zawarła też z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie dot. inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy z Novavax.

Rozbudowa mocy produkcyjnych Mabionu ma być dwuetapowa - pierwszy etap to uzupełnienie istniejącego zakładu o drugą linię wytwórczą. Drugi etap to rozbudowa zakładu na istniejącej działce. Zarząd poinformował, że spółka ma już pozwolenie na budowę tego obiektu.

"Wiele elementów dotyczących czasu zwiększenia mocy dotyczy dostawy maszyn czy budowy nowej hali. Te procesy próbujemy skrócić w jak największym stopniu, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać precyzyjnych terminów zarówno pierwszego kroku, czyli podwojenia mocy w obecnym zakładzie, jak i drugiego, czyli dołączenia nowej hali produkcyjnej z nowymi reaktorami" - powiedział Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu spółki.

Jak wskazał, spółka wyklucza możliwość podpisania umowy na produkcję szczepionek dla innych producentów.

"W trakcie trwania współpracy z Novavax nie ma takiej możliwości. Novavax chciałby współpracować na wyłączność i całkowicie zakontraktować nasze moce produkcyjne" - powiedział Adam Pietruszkiewicz.

Spółka nie wyklucza dalszej współpracy z PFR w zakresie finansowania inwestycji.

"Prowadzimy rozmowy z PFR w celu wsparcia rozwoju mocy produkcyjnej. Na chwilę obecną podpisaliśmy wstępną umowę na finansowanie do 40 mln zł. To oczywiście nie zamyka nam potencjalnych przyszłych inwestycji" - powiedział Pietruszkiewicz.

Podczas porannej konferencji także prezes PFR Paweł Borys informował, że PFR jest gotów dalej wspierać Mabion pod względem finansowym, jeśli będzie taka potrzeba.

Zarząd poinformował, że nie spodziewa się wpływu nowej współpracy na swój kluczowy projekt, czyli lek MabionCD20.

"Obecnie jesteśmy na etapie wybierania ośrodków do badania klinicznego w tym projekcie. Produkt jest już wytworzony i dostępny w magazynie. Wytworzyliśmy trzy serie walidacyjne. Posiadamy go dużo więcej niż jest potrzebne do zrealizowania badania, więc zakład nie będzie kolidował z nową współpracą" - powiedział Sławomir Jaros.

Notowania Mabionu wzrosły podczas środowej sesji o 90 proc. (PAP Biznes)

sar/ asa/