Znaczące ożywienie na rynku nieruchomości i kredytów to przede wszystkim wynik ogłoszenia programu "Pierwsze mieszkanie" - ocenili eksperci Metrohouse.

/ Shutterstock

Według ankiety przeprowadzona wśród agentów nieruchomości Metrohouse, 77 proc. respondentów twierdzi, że ogłoszenie programu "Pierwsze mieszkanie" wpłynęło na większy ruch ze strony potencjalnych kupujących. Wśród ankietowanych, którzy widzą to przełożenie prawie co trzeci uważa, że ożywienie to jest znaczące.

"Znaczące ożywienie na rynku nieruchomości i kredytów to przede wszystkim wynik ogłoszenia programu +Pierwsze mieszkanie+" - podkreślono w czwartkowej informacji Metrohouse.

Klienci wracają na rynek nieruchomości

Analitycy zwrócili uwagę, że wiosenne ożywienie na rynku mieszkaniowym widoczne jest zarówno pod względem liczby klientów, którzy zaczynają szukać nieruchomości, jak i "wolumenu obrotu pośredników".

Według danych Metrohouse w marcu br. wobec lutego o "31 proc. wzrosła liczba nowych klientów zgłaszających zapotrzebowanie na nieruchomość". "Zwykle to dopiero kolejne wiosenne miesiące stanowią szczyt zainteresowania transakcjami na rynku. Wiele więc wskazuje, że klienci coraz bardziej interesują się zakupami mieszkań" - wskazano.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Na razie trudno stwierdzić, czy wzrost ich aktywności będzie miał przełożenie na liczbę sprzedanych lokali w najbliższych miesiącach - dodano.

Jak zauważył ekspert finansowy Credipass Andrzej Łukaszewski, cytowany w informacji, część klientów jest przekonana, że nowy program to rozwiązanie dla osób, które nie mają mieszkania i otrzymają kredyt z automatu. "Bez potrzeby wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej i spełnienia innych wymogów polityki kredytowej banków" - wskazał. Dodał, że nie biorą też pod uwagę faktu, że specjalna dopłata możliwa jest przez okres 10 lat i nakłada na nich liczne ograniczenia przez ten czas.

Analitycy zwrócili uwagę, że niezależnie od programu, wzrosła zdolność kredytowa. "Przykładowo rodzina z 1 dzieckiem i miesięcznymi zarobkami 7 tys. netto może aktualnie otrzymać kredyt w wysokości nawet 403 tys. zł, gdzie jeszcze 2 miesiące temu mogła dostać jedynie 320 tys. zł" - podano w informacji Metrohouse.

Zdaniem pośredników program rządowy będzie miał wpływ na wzrost cen mieszkań. Tak twierdzi 68 proc. pytanych, a 15 proc. było przeciwnego zdania.

Program "Pierwsze mieszkanie" trafi pod obrady Sejmu

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w połowie marca br. Projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu izby. Według porządku obrad zamieszczonego na stronach sejmowych pierwsze czytanie ma się odbyć na posiedzeniu rozpoczynającym się 12 kwietnia br.

Bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/