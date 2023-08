"Pierwsze mieszkanie" hitem? Podpisano już umowy na prawie 1 mld zł

Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć! Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny w mBanku już we wrześniu bieżącego roku. To bardzo dobra wiadomość dla chętnych na zakup swojej pierwszej nieruchomości. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek o kredyt z dopłatą rządową w mBanku!