Pierwsze komentarze analityków do PKB za 2021 r.

Dane o PKB za '21 świadczą o mocnej końcówce roku w gospodarce - w IV kw. dynamika PKB mogła przekroczyć 7 proc., ale przed Polską spowolnienie wzrostu do ok. 4 proc. w 2022 r. - oceniają ekonomiści, komentujący szacunek GUS wzrostu gospodarczego za 2021 r.

ING

"Co dane o PKB w 2021 mówią nam o samym IV kw?

bardzo mocna koniunktura w IV kw. 2021 (ze wzrostem PKB ponad 7,0 proc. rdr, naszym zdaniem kwartalne dane o PKB pod koniec lutego pokażą ponad 7 proc. rdr w IV kw.);

jednocześnie kontynuacja boomu konsumpcyjnego – szacujemy, że konsumpcja wzrosła w IV kw. 2021 r. o ok. 8 proc. rdr w IV kw. vs 4,7 proc. III kw. 2021;

niewielki spadek spożycia publicznego;

wzrost inwestycji aż 12 proc. rdr.;

zmiana zapasów dodała (do dynamiki PKB - PAP) 4 pkt. proc.;

handel zagraniczny odjął 3 pkt. proc.

PKB w 2021 wzrosło 5.7%r/r (ING ~5.9%r/r, consensus 5.5%r/r), co oznacza bardzo mocny 4kw21 (~7.0%r/r) i dalszy boom konsumpcyjny (8%r/r w 4kw21 vs 4.7% 3kw21). Konsekwencje: mocny punkt startowy dla PKB w 2022, efekty drugiej rundy dla inflacji (przerzucanie kosztów na ceny det) — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) January 31, 2022

Słowem: boom konsumpcyjny, inwestycje kontynuują odbicie, a to oznacza mocny punkt startowy dla PKB w 2022 oraz duże szanse na kontynuację efektów drugiej rundy dla inflacji (łatwość przerzucania kosztów firm na ceny detaliczne). Dlatego prezes NBP powiedział tydzień temu, że podwyżki będą kontynuowane, możliwe iż stopę 4,5 proc. którą prognozowaliśmy na 2023 rok zobaczymy już w 2022 roku.

Sposobem na szybkie działanie antyinflacyjne jest mocny złoty (podwyżki stóp działają dopiero po 4-6 kwartałach), stąd ta wypowiedź to także interwencja słowna, aby umocnić PLN lub uodpornić go na kryzys, na Ukrainie. Stopę NBP na 4,5 proc. może zobaczymy już w 2022 r. a nie 2023 r. Ale o istotnie mocniejszego złotego bez porozumienia z UE ws. KPO będzie ciężko"

Polska gospodarka spowolni w 2022 r.; w I kw. tempo wzrostu powinno przekraczać 5 proc. z uwagi na silne wyniki przemysłu, w II kw. wzrost PKB powinien być zbliżony do 4 proc., a w całym 2022 r. do 4,3 proc. - przekazał w poniedziałek Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) odnosząc się do danych GUS.

BANK POCZTOWY

"Z opublikowanych dziś wstępnych danych dotyczących całego 2021 r. oraz opublikowanych wcześniej danych za trzy kwartały 2021 r., można wnioskować, że w czwartym kwartale wzrost PKB przyspieszył do ok. 7,0 proc. rdr. Z szacunków wynika, że konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o ok. 8,0 proc. rdr, zaś inwestycje o ok. 12,0 proc. rdr.

Pierwszy kwartał 2022 r., jak również kolejne, będą z dużym prawdopodobieństwem upływać pod znakiem hamowania tempa wzrostu gospodarczego. Dokonane do tej pory podwyżki stóp procentowych oraz te, które będą mieć jeszcze miejsce (w związku z wysoką inflacją), będą schładzać przede wszystkim popyt konsumpcyjny. Wolniej będą też prawdopodobnie rosnąć inwestycje, m.in. w związku z brakiem dostępu do środków z KPO. Dynamika PKB w 2022 r. spowolni, wg moich szacunków, do około 4,0 proc. rdr"

ALIOR BANK

Końcówka roku w krajowej gospodarce była mocna. PKB w całym 2021 wzrósł o 5,7 proc., zgodnie z naszymi oczekiwaniami i nieco powyżej konsensusu (5,5 proc.). To implikuje wzrost w IV kw. 2021 o ok. 7 proc. rdr (również zgodnie z naszymi oczekiwaniami), wobec 5,3 proc. rdr.

Wygląda na to, że mieliśmy solidny finisz roku w konsumpcji prywatnej (szacujemy ok. 8 proc. rdr) oraz niezły w inwestycjach (szacujemy ok. 11,8 proc. rdr). Te dynamiki wyglądają bardziej niż imponująco, ale trzeba pamiętać, że gospodarka cały czas jest w fazie odrabiania pandemicznych strat. Do tego w samym 4 kwartale są mocniej podciągnięte przez efekty bazy – 4 kwartał 2020 był słabszy przez silny powrót pandemii i obostrzeń.

Najciekawszą historią pozostaje gromadzenie zapasów, które wg naszych szacunków drugi kwartał z rzędu (tak było również w III kw. 2021) solidnie kontrybuowały do wzrostu PKB. To zresztą również było widoczne – m.in. w szczegółowych danych o produkcji przemysłowej. Przy mocnej konsumpcji i akumulacji, eksport netto ponownie mocno negatywnie kontrybuował do PKB.

Gospodarka jest rozpędzona i to będzie widoczne jeszcze w nadchodzącym kwartale, może dwóch. Oczekujemy jednak narastającego wpływu schładzania koniunktury przez podwyżki stóp procentowych, co powinno być już bardziej widoczne w 2 połowie tego roku. Spodziewamy się, że w całym 2022 dynamika PKB wyniesie ok. 4,3 proc., a więc tempo ożywienia przyhamuje.

PKO BP

Fantastyczna końcówka roku w krajowej gospodarce! PKB w całym 2021 wzrósł o 5,7% vs oczekiwane 5,5%, co oznacza że w samym 4q21 dynamika PKB wyniosła ok. 7,3% r/r vs 5,3% r/r w 3q21. — PKO Research (@PKO_Research) January 31, 2022

"PKB w całym 2021 wzrósł o 5,7 proc. vs oczekiwane 5,5 proc., co oznacza że w samym IV kw. 2021 r. dynamika PKB wyniosła ok. 7,3 proc. rdr vs 5,3 proc. rdr w III kw.".

MBANK

🇵🇱 PKB w 2021 roku wzrósł o 5,7% (konsensus 5,5%, my 5,8%, dane wstępne). Optymistycznie: pandemiczny dołek pozostawiamy daleko za sobą. Mniej optymistycznie: do trendu jeszcze daleko i długo już takiego wzrostu nie zobaczymy. 2022 w okolicy 4%. pic.twitter.com/Wpv57ZcJ2S — mBank Research (@mbank_research) January 31, 2022

"PKB w 2021 roku wzrósł o 5,7 proc. (konsensus 5,5 proc., my 5,8 proc., dane wstępne). Optymistycznie: pandemiczny dołek pozostawiamy daleko za sobą. Mniej optymistycznie: do trendu jeszcze daleko i długo już takiego wzrostu nie zobaczymy. 2022 w okolicy 4 proc.".

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2021 r. wzrósł o 5,7 proc., po spadku o 2,5 proc. w 2020 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Z danych wynika, że w 2021 roku popyt krajowy wzrósł o 8,2 proc., inwestycje wzrosły o 8,0 proc., a konsumpcja prywatna wzrosła o 6,2 proc.

