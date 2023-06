Pierwsze duże miasto we Włoszech z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę

Opłaty za autostrady w Polsce. Jakie są ceny i sposoby płatności? W Polsce istnieje sześć autostrad, z czego jedynie trzy mają co najmniej 100 km długości. Systemów płatności za przejazdy płatnymi odcinkami jest jednak kilkanaście. Na Bankier.pl zebraliśmy wskazówki i instrukcje, w jaki sposób płacić za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad, ile one kosztują i co grozi za brak wykupionego biletu.