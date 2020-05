Pierwsze Leopardy 2PL przekazane wojsku

Pierwsze dwa czołgi Leopard zmodernizowane do standardu 2PL zostały odebrane, odbiór kolejnych trzech wozów jest planowany jeszcze w tym tygodniu – poinformowała w czwartek Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Konsorcjum PGZ realizujące zawartą z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na modernizację czołgów Leopard 2A4 formalnie zakończyło proces odbioru pierwszych dwóch czołgów w standardzie 2PL. Prace zmierzające do odbioru kolejnych trzech pojazdów mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu" – poinformowała Grupa.

Podkreśliła, że formalny odbiór pojazdów umożliwia rozpoczęcie dostaw kolejnych partii zmodernizowanych czołgów.

W ostatnich dwóch tygodniach trwały prace zmierzające do zakończenia testów czołgów Leopard 2PL i rozpoczęcia przekazywania pojazdów użytkownikowi. Ósmego maja br. testy zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL zakończyły się wydaniem pozytywnego orzeczenia z badań. W tym tygodniu pierwsza partia Leopardów 2PL została odebrana na terenie Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. w Gliwicach. Pojazdy zostaną dostarczone do stacjonującej w Świętoszowie 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

"Dostawa pierwszych egzemplarzy to kluczowy etap w programie Leopard 2PL. Przyjęcie przez Zamawiającego pojazdów otwiera przed naszym konsorcjum możliwość dostaw kolejnych partii czołgów" – powiedział cytowany w komunikacie PGZ prezes Grupy Andrzej Kensbok. "Program Leopard 2PL to jeden z naszych priorytetów, a ostatnie tygodnie były czasem intensywnej pracy, w której bardzo mocno uczestniczył nowy zarząd Bumaru Łabędy. Te efekty widzimy już dzisiaj, a to dopiero początek, bo kolejne gotowe czołgi czekają już na rozpoczęcie procedur odbiorczych" – dodał.

Projekt modernizacji czołgów do standardu Leopard 2PL ma na celu poprawę własności bojowych – zwiększenia siły ognia i ochrony balistycznej, poprawy świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi przy szerokim stopniu udziale krajowego przemysłu obronnego.

"Prace przy modernizacji i przywracaniu stanu technicznego Leopardów 2A4 pozwoliły naszym zakładom pozyskać nowe kompetencje. Zbudowaliśmy zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw i obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu polonizacji Leoparda 2PL" – powiedziała prezes ZM Bumar-Łabędy Elżbieta Wawrzynkiewicz. "Naszym celem jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw dla tego sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę eksploatacji Leopardów to rozwiązanie przełoży się na korzyści zarówno dla nas jak i dla naszego klienta" – mówiła.

Modernizacja do standardu 2PL obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji. Leopard 2PL jest także wyposażony w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamery termowizyjnej III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zamontowano dodatkowe moduły opancerzenia, wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Wszystkie czołgi przejdą też serwis, głównie w polskich zakładach zbrojeniowych.

Prace realizuje Konsorcjum PGZ–Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. W modernizację Leopardów zaangażowane są również inne podmioty z Grupy – warszawskie PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak z Siemianowic. Partnerem jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH. (PAP)

Autor: Jakub Borowski

brw/ mhr/