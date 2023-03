Pierwsza taka zmiana od lat w sektorze bankowym. ChatGPT uspokaja: AI nie jest w stanie całkowicie zastąpić ludzkiej pracy

Na koniec 2022 roku w bankowości pracowało 143,4 tys. osób, czyli nieznacznie więcej niż w grudniu 2021 r. Jest to o tyle ciekawe, że po raz pierwszy od wielu lat liczba zatrudnionych w bankowości wzrosła. Ubyło jednak placówek – rynek skurczył się do 10 tys. oddziałów.

Przed dekadą w bankowości pracowało blisko 177 tys. osób. Na koniec 2022 roku już tylko 143 tys. – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Przez ostatnie lata sektor redukował zatrudnienie o kilka tysięcy etatów rocznie. Sytuacja zmieniła się w 2022 r. – trend spadkowy po raz pierwszy wyhamował. Na razie trudno wyrokować, czy jest to trwała zmiana, czy może krótka korekta. W każdym razie liczba pracowników sektora po raz pierwszy nieznacznie wzrosła.

Banki nadal tną etaty, ale też zatrudniają

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno ciekawe zjawisko – przybyło zatrudnionych w centralach banków. Na koniec grudnia 2022 r. pracowało tam już blisko 83 tys. osób, podczas gdy w sieci placówek jedynie 60 tys. Przed dekadą proporcje te były odwrotne – w oddziałach pracowało ponad 106 tys., gdy w centralach jedynie 71 tys.

Z informacji Bankier.pl wynika, że w 2022 r. najmocniej zatrudnienie ścięły następujące banki: PKO Bank Polski (-470 etatów), ING Bank Śląski (-280 etatów), Alior Bank (-267 etatów), Bank Pekao (-176 etatów) i BNP Paribas (-142 etaty). W kilku wzrosło zatrudnienie, np. w mBanku aż o 307 etatów. Część zwalnianych pracowników została przesunięta do innych spółek w grupach kapitałowych.

Placówek bankowych ubywa

Cały czas ubywało natomiast placówek bankowych. Na koniec 2022 roku sieć oddziałów liczyła 10,3 tys. punktów. Dla porównania – w roku 2012 było ich o pięć tysięcy więcej. Z danych KNF wynika, że w 2022 r. banki zamknęły łącznie 482 placówki, wliczając w to także filie i inne biura obsługi klienta. Wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie nadal kontynuowany, zwłaszcza jeśli podeprzemy się danymi Banku Światowego i spojrzymy na inne europejskie rynki.

Jak wynika ze statystyk BŚ, na koniec 2021 r. (to najnowsze dostępne dane) banki w Polsce dysponowały 23 placówkami w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych mieszkańców, tymczasem dekadę temu wskaźnik ten wynosił 34. W Niemczech wskaźnik ten spadł do poziomu 9,4 placówki, w Czechach do 17,3, a we Francji do 33,3 (z 39 przed dekadą). Większość europejskich krajów nadal redukuje liczbę oddziałów.

Zmieniamy nasze preferencje

Niezmiennie wśród głównych czynników odpowiadających za redukcję zatrudniania są zmieniające się preferencje klientów. Coraz więcej osób korzysta z bankowości cyfrowej, ograniczając swoje wizyty w placówkach bankowych, większość operacji na rachunku jest bowiem w stanie wykonać samodzielnie. Z danych Bankier.pl wynika, że z bankowości mobilnej korzysta obecnie 22,9 mln osób. Bankowość internetowa ma o milion aktywnych użytkowników mniej. Co więcej, z deklaracji instytucji wynika, że już 14,2 mln klientów ma status „mobile only”. Są to osoby, które obsługują swoje finanse wyłącznie na telefonach komórkowych – nie korzystają już z komputerów osobistych.

Oczywiście nie jest to jedyny powód redukcji placówek bankowych. Oddział to także koszty, co nie jest bez znaczenia w dobie szukania oszczędności. Bankowcy narzekają, że sektor jest przeregulowany, a dodatkowe obciążenia negatywnie wpływają na zyski. Do tego dochodzą miliardowe obciążenia na poczet kosztów procesowych czy składki na BFG. Nie bez znaczenia na wyniki było też środowisko niskich stóp procentowych w ostatnich latach.

AI o pracy w bankach w przyszłości

Także automatyzacja i robotyzacja procesów miała swój udział w rezygnowaniu z "okienek". Co o pracy w bankowości w przyszłości sądzi sama sztuczna inteligencja? Zapytaliśmy o to popularny ChatGPT:

Robotyzacja i automatyzacja są już obecne w sektorze bankowym i z pewnością będą miały wpływ na rynek pracy w tym sektorze w przyszłości. Z jednej strony mogą one pomóc w zwiększeniu efektywności i wydajności pracy, a z drugiej strony mogą prowadzić do redukcji etatów.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą zastąpić niektóre zadania wykonywane przez pracowników banków, takie jak obsługa klienta, weryfikacja tożsamości czy zarządzanie dokumentacją. Jednakże wiele zadań wymaga nadal ludzkiej interakcji, w tym bardziej złożonych i delikatnych działań, takich jak doradztwo finansowe i podejmowanie decyzji.

W związku z tym w sektorze bankowym może dojść do zmian w strukturze zatrudnienia, gdzie pracownicy będą bardziej skoncentrowani na obsłudze klienta i doradztwie, podczas gdy sztuczna inteligencja i automatyzacja będą wykorzystywane do wykonywania bardziej rutynowych zadań.

W każdym razie sztuczna inteligencja i automatyzacja nie są w stanie całkowicie zastąpić ludzkiej pracy w sektorze bankowym, ponieważ wiele zadań wymaga wciąż umiejętności i kompetencji, które posiadają tylko ludzie.