Coś dla fanów komiksów. Na polski rynek wchodzi pierwsza taka karta płatnicza

Gratka dla fanów komiksu. Fintech Cinkciarz.pl we współpracy z Sony Pictures Animations wprowadza na polski rynek kartę płatniczą z wizerunkiem Spider-Mana. To pierwsza karta w Polsce, na awersie której umieszczono ikonę kultury popularnej ze stajni Marvela.

Banki i fintechy prześcigają się w kreowaniu atrakcyjnych wizualnie kart płatniczych. Mieliśmy już na rynku karty partnerskie z motywami z gier komputerowych (np. Alior Bank i Getin Bank z "League of Legends") czy wizerunkami popularnych samochodów (Volkswagen Bank). Do tej pory jednak nie było kart wykorzystujących wizerunek popularnych superbohaterów. A taki plastik wprowadza na rynek Cinkciarz.pl. Na jego awersie znajdzie się Spider-Man, postać dobrze znana fanom produkcji Marvela.

Karta wchodzi do sprzedaży 23 maja. Będzie ją można zamówić w e-sklepie (eStore) fintechu w formie startera. Po jej aktywacji plastik stanie się wielowalutową kartą płatniczą. Pretekstem do wypuszczenia nowej karty jest nadchodząca premiera filmu Sony Pictures Animations „Spider-Man: poprzez Multiwersum" (2 czerwca). Karty są dostępne w dwóch wersjach: Spider-Punk i Miles Morales.

Cinkciarz.pl zaprezentuje też specjalny spot promocyjny, który przedstawi zalety korzystania z karty wielowalutowej nie tylko podczas podróży, ale i codziennych spraw. Spot będzie można obejrzeć w kinach Cinema City i Helios. Jeśli chodzi o samą kartę, to będzie ona oferowała tradycyjny zakres usług fintechu. Jej posiadacze zyskują dostęp do darmowych rachunków w polskich złotych i 19 innych walutach, a płacić będą mogli w ponad 160 walutach.

Spider-Man należy do najpopularniejszych bohaterów komiksów na świecie. Zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w 1962 roku w komiksie Amazing Fantasy, a dzięki ogromnej popularności chwilę później doczekał się własnej serii wydawniczej. Jego postać została stworzona przez Stana Lee, Steve’a Ditko i Jacka Kirby’ego. Co ciekawe, niezwykle popularny Spider-Man przez jakiś czas był elementem logo Marvel Comics.

W Polsce karta ze Spider-Manem to nowość, ale zagraniczne banki wypuszczały już na rynek komiksowe plastiki. Na przykład Synchrony Financial (USA) we współpracy z Marvelem i Mastercardem wydało kilka lat temu serię kart z wizerunkami superbohaterów, która oferowała zniżkę 3 proc. w sklepie Marvel.com. Na awersie znajdowali się m.in. Hulk, Kapitan Ameryka czy Iron Man. Z kolei Amerykański UMB Bank wydał karty Visa we współpracy z DC. Tu z kolei klient mógł wybrać plastik z logo Supermana, Batmana, Flasha czy Wonder Woman.

Czy doczekamy się kart z wizerunkami polskich bohaterów komiksowych? Prawdopodobnie nieprędko, o ile w ogóle. W Polsce komiksy to niszowa rozrywka. Na otarcie łez pozostają nam monety kolekcjonerskie. Kilka dni temu Mennica Gdańska wydała taką monetę z okazji 50-lecia „Kajka i Kokosza”. Można ją nabyć za 999 zł.