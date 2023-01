Pierwsza szczepionkowa ugoda. Moderna się ugięła

Bruksela zawiesza odbiór szczepionek Pfizera

Komisja Europejska chciałaby wstrzymania dostaw szczepionek Pfizera do końca lutego 2023 r. - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Jak wynika z informacji "DGP", "KE wysłała wczoraj list do prezesa Pfizera Alberta Bourli".