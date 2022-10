Profil Karola III już na monetach. Tak prezentuje się królewskie 50 pensów

fot. Courtesy of The Royal Mint/MEGA / / The Mega Agency

Królewska Mennica pokazała pierwszą monetę z królem Karolem III. To 50 pensów. Wejdzie ona do obiegu w ciągu kilku tygodni.

50 pensów i pamiątkowe 5 funtów to nowe monety, które wejdą niebawem do obiegu. Obydwie zawierają wizerunek króla autorstwa rzeźbiarza Martina Jenningsa. Pomniki jego autorstwa przedstawiają m.in. poetów: Johna Betjemana na St. Pancras Station w Londynie i Philipa Larkina w Hull.

Jennings, projektując nowe królewskie monety, wzorował się na jednej z fotografii. Jak sam zaznacza, "to najmniejsze dzieło, jakie stworzyłem, ale jestem niezmiernie wdzięczny, jeśli zostanie pozytywnie przyjęte przez ludzi na całym świecie". Monarcha osobiście zatwierdził podobiznę i - jak donosi BBC - był z niej zadowolony.

Wizerunek na tych monetach jest wynikiem wielowiekowej tradycji. Monarcha zawsze jest na nich odwrócony w inną stronę niż jego poprzednik. I tak Karol patrzy w lewą stronę, gdyż głowa Elżbiety II zwrócona była w prawo. Ta tradycja sięga do... Karola II. Podobnie jak w przypadku poprzednich królów (i w przeciwieństwie do królowej) Karol nie nosi korony.

Na inskrypcji oznaczono poprzednich brytyjskich monarchów za pomocą łacińskiej wersji ich imienia. Pełny napis otaczający wizerunek brzmi „KAROL III • D • G • REX • ​​F • D • 5 FUNT • 2022”, co oznacza „Król Karol III, z łaski Bożej, Obrońca Wiary”.

Rewers nowej monety 5 funtów przedstawia dwa nowe portrety królowej, które pokazują jej ewolucję od młodego monarchy do głowy państwa panującej przez wiele dekad. Z kolei rewers monety 50 pensów jest kopią wzoru użytego na koronie z 1953 roku wybitej z okazji koronacji królowej.

Pieniądze zostaną wybite na południu Walii - w siedzibie Mennicy Królewskiej w Liantrisant zajmującej się emisją funtów już od ponad 1100 lat. Będą one sprzedawane kolekcjonerom przez Królewską Mennicę (The Royal Mint) od początku przyszłego tygodnia. Moneta 50 pensów będzie "dopuszczona" do powszechnego użytku przed końcem roku. Ma być dystrybuowana przez banki i urzędy pocztowe.

Monety przedstawiające zmarłą królową nadal będą obowiązywać. Nic dziwnego. Jest ich 27 mld. Wyprodukowane w tym roku zostaną zastąpione dopiero za 20 lat (tyle wynosi ich żywotność w ocenie Mennicy Królewskiej), więc dwa wzory mają jeszcze wiele miesięcy.

Od początku przyszłego roku mennica ma bić monety od 1 pensa do 2 funtów. Będą one wprowadzone do obiegu przez zastąpienie nimi tych uszkodzonych czy zużytych.

Nie te z królową, ale wycofane będą inne: Brytyjskie sklepy nie mogą już przyjmować: 20 - funtowych banknotów z Adamem Smithem,

50 - funtowych banknotów z Matthew Boultonem i Jamesem Wattem. Oprócz nich Bank Anglii wycofuje papierowe banknoty 20 funtów i 50 funtów wyemitowane przez Clydesdale Bank, Royal Bank of Scotland i Bank of Scotland oraz 20 funtów wyemitowane przez Bank of Ireland, AIB Group, Danske Bank i Ulster Bank w Irlandii Północnej. Nadal będzie można je wymienić w banku.

