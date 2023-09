Pierwsza kobieta skazana za unikanie służby wojskowej. Była w ciąży i opiekowała się dzieckiem

Sąd w Rosji skazał na karę sześciu lat pozbawienia wolności za unikanie służby wojskowej kapral Madinę Kabałojewą; to pierwszy w kraju taki wyrok orzeczony wobec kobiety - podała w poniedziałek niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia, zaznaczając, że Kabałojewa jest w ciąży, a ponadto opiekuje się pięcioletnim dzieckiem.

fot. Alex Chan Tsz Yuk / / ZUMA Press

Kobieta uzyskała zaświadczenie medyczne o niezdolności do służby, lecz w ocenie sądu i prokuratury nie było to wystarczającym powodem, by odstąpić od wymierzenia kary. W uzasadnieniu wyroku powołano się na argument, że kobieta - mimo ciąży - nie zdecydowała się na odejście z armii i podjęła taką decyzję dopiero w reakcji na wiadomość, że została objęta mobilizacją na wojnę z Ukrainą - przekazała niezależna telewizja za dziennikiem "Kommiersant".

Jak dodała, wykonanie wyroku odroczono do roku 2032 ze względu na fakt, że żołnierka opiekuje się małoletnim dzieckiem.

Pierwsza faza mobilizacji rozpoczęła się 21 września 2022 roku. W kolejnych miesiącach z większości regionów Rosji napływały liczne informacje m.in. o pijaństwie i śmiertelnych wypadkach wśród rezerwistów, a także fatalnych warunkach zakwaterowania żołnierzy oraz niskiej jakości wydawanego im ekwipunku i broni.

We wrześniu i październiku ubiegłego roku setki tysięcy mężczyzn opuściło Rosję lub próbowało to uczynić, obawiając się wysłania na front.

14 kwietnia 2023 roku Władimir Putin podpisał ustawę zezwalającą władzom na wysyłanie elektronicznych zawiadomień poborowym i rezerwistom powoływanym do armii, wywołując tym samym obawy przed nową fazą mobilizacji.

Kreml zamierza wezwać na wojnę z naszym krajem jeszcze około 450 tys. osób - oznajmił pod koniec sierpnia szef wywiadu wojskowego (HUR) Ukrainy generał Kyryło Budanow. W ocenie wielu ukraińskich i niezależnych rosyjskich ekspertów kolejny etap branki może rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. (PAP)

szm/ mal/