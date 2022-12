Pierwsza gwiazda poświątecznej sesji. Kurs XTPL świeci najjaśniej

Pierwsza sesja na GPW po świątecznej przerwie w indeksowym spojrzeniu wieje nudą. Za to przegląd rynku zwraca uwagę na rosnący kurs XTPL. Kolejna umowa na dostawę autorskich rozwiązań technologicznej spółki winduje cenę akcji najwyżej od ponad 2 lat.

/ Bankier.tv

Spółka XTPL, zajmująca się rozwiązaniami dotyczącymi nanodruku dla posiadaczy jej akcji, ma w grudniu prawdziwy worek prezentów w postaci nowych kontraktów, które windują cenę walorów już o blisko 50 proc. w jeden miesiąc. We wtorek akcje rosły w dwucyfrowym tempie, najmocniej na całym rynku głównym, przy wysokich jak na spółkę obrotach.

Tylko w bieżącym miesiącu XTPL poinformował za pomocą komunikatów ESPI o następnych zamówieniach na dostawę swoich rozwiązań do Chin oraz kolejnym etapie przemysłowego wdrożenia u kontrahenta z Korei Płd. Azja to na razie najczęściej anonsowany kierunek sprzedaży technologii nanodruku opracowanego przez spółkę. Chociaż blisko rok temu XTPL nawiązał współpracę z europejskim Merconisem na dystrybucję swoich produktów i usług. Wszystko to ma sprawić, że po latach notowania strat w 2023 r. spółka chce wypracować zysk i osiągnąć rentowność.

Na razie zyski mogą księgować akcjonariusze XTPL, bowiem kurs spółki w tym roku zyskał już ponad 130 proc., a od początku grudnia wzrósł już o prawie 50 proc. We wtorek kurs spółki na informację o współpracy z chińskim ośrodkiem badawczo-rozwojowy Tianjin University zyskiwał na mniej niż dwie godziny przed końcem sesji ok. 23 proc. do 106,50 zł (najwięcej od lipca 2020 r.) przy ponad 2,5 mln zł obrotu.

Warto jednak pamiętać, że historyczny szczyt to poziom aż 234 zł z lutego 2019 r., po którym nastąpiła kilkuletnia bessa na walorach. Co więcej, komunikaty cały czas nie zdradzają wartości podpisywanych umów, a jedynie informują o pozytywnym wpływie na wyniki finansowe.

XTPL to technologiczna firma z Wrocławia oferująca rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku elektroniki. Rozwija się i komercjalizuje własną technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Zaprojektowana przez nią metoda znajduje zastosowanie w branży elektroniki drukowanej. Technologia pozwala na precyzyjne drukowanie ultracienkich (do 1 μm szerokości) oraz wysokoelastycznych linii o zdolności przewodzenia prądu.

Obecnej spółka realizuje kilka projektów, których celem jest przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego trzy projekty znajdują się na zaawansowanym etapie, obejmując strategiczne dla XTPL branże: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze.

XTPL to przykład firmy, która po debiucie w 2017 r. na NewConnect podjęła decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny w 2019 r. Od 2020 r. jest również notowana na OpenMarket we Frankfurcie. To rynek dla mniejszych podmiotów dający ekspozycję na uwagę niemieckich inwestorów, dodatkowo nie jest objęty tak restrykcyjnymi regulacjami, jak podstawowy rynek we Frankfurcie.