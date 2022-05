Zakończyła się pierwsza faza pilotażu ugód mBanku ws. kredytów CHF

fot. mBank / / Puls Biznesu

Pierwsza faza pilotażu ugód mBanku w sprawie kredytów CHF zakończyła się w I kwartale 2022 roku z wynikiem około 8 proc. zawartych ugód - poinformował w środę bank. Bank w I kwartale kontynuował pilotaż programu ugód i zaoferował je kolejnej grupie klientów.

"Pierwsza faza pilotażu zakończyła się w I kwartale 2022 roku z wynikiem około 8 proc. zawartych ugód. W trakcie trwania pilotażu ugód bank zaobserwował czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na jego rezultaty oraz decyzje klientów. Były to m.in.: niepewność dotycząca traktowania podatkowego zawartych ugód, rosnący kurs franka szwajcarskiego, rosnący poziom stóp procentowych w Polsce i co za tym idzie rosnący koszt kredytów w PLN oraz niepewność ekonomiczna związana z wojną w Ukrainie" - napisał bank w raporcie.

Bank dodał, że w I kwartale 2022 roku kontynuował pilotaż programu ugód i zaoferował je kolejnej grupie klientów (około 1,5 tys. kontraktów).

W grudniu 2021 r. bank rozpoczął pilotaż programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF. Zakończenie pilotażu planowane jest na koniec I kwartału 2022 roku. Po jego zakończeniu bank ma podjąć decyzję o tym czy, kiedy i na jakich warunkach przedstawi propozycję ugód pozostałym kredytobiorcom.

Oferta została skierowana do 1.278 aktywnych umów, co w ocenie mBanku stanowiło reprezentatywną próbę całego portfela aktywnych kredytów indeksowanych do CHF.

Bank podał, że maksymalny, hipotetyczny koszt programu wyniósłby 2,89 mld zł, przy założeniu, że program zostałby zaoferowany wszystkim klientom z aktywnymi kredytami i wszyscy ci klienci zaakceptowaliby warunki.(PAP Biznes)

seb/ osz/