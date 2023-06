Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Aby ZUS je wypłacił, trzeba spełnić warunek

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS-ie podlegają dziedziczeniu, nie jest to jednak automatyczny proces. Spadkobiercy muszą wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo spełniony musi być jeszcze jeden warunek. Średnio kwota na subkoncie to około 29 tys. zł na osobę.

Dlaczego pieniądze z OFE są w ZUS-ie? Wszystko za sprawą reformy z 2014 r., po której część środków została przeniesiona na specjalne subkonto w ZUS-ie. Aby odziedziczyć pieniądze zgromadzone na subkoncie po zmarłym członku rodziny, należy złożyć specjalny wniosek. Jednocześnie trzeba pamiętać, że pieniądze z OFE można dziedziczyć przez trzy lata od momentu wypłacenia pierwszej emerytury. Po tym okresie nie ma już takiej możliwości.

Osoby ubezpieczone zgromadziły średnio na subkontach około 29 tys. zł na osobę, wynika z danych dotyczących stanu na koniec czerwca 2022 r. udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z obowiązującym przepisami środki zgromadzone na subkoncie w ZUS-ie są dzielone w następujących przypadkach:

rozwodu,

unieważnienia małżeństwa,

ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa,

umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,

śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.

Subkonto stanowi część konta ubezpieczonego w ZUS-ie. Prowadzone jest dla osób, które posiadają rachunek OFE, oraz osób urodzonych po 1968 r. W praktyce oznacza to, że wszyscy ubezpieczeni, którzy urodzili się przed tą datą, posiadają subkonto tylko wtedy, gdy należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) mieli możliwość podjęcia decyzji dotyczącej dalszego przekazywania swoich składek do OFE. W przypadku złożenia odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie składki zostały przekazane do funduszu, przy czym stanowiły one 2,92 proc. podstawy wymiaru składek. Dodatkowo, na subkoncie członka OFE zapisywane były składki w wysokości 4,38 proc. podstawy wymiaru. W przypadku braku złożenia ww. oświadczenia tylko część składki (7,3 proc. podstawy wymiaru składek) została zapisana na subkoncie danego członka OFE.

Od roku 2016, a następnie co cztery lata, członkowie OFE otrzymują kolejną możliwość wyboru, czy składki mają być przekazywane do OFE, czy też zapisywane wyłącznie na ich subkoncie. O szczegółach można przeczytać w artykule pt. "Pieniądze z OFE można odziedziczyć. Jak? Podpowiadamy".

Dominika Florek