Pieniądze z OFE można odziedziczyć. Jak? Podpowiadamy

Pieniądze zgromadzone na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) podlegają dziedziczeniu w przypadku śmierci ich właściciela. Spadkobierca środków musi złożyć specjalny wniosek, aby otrzymać środki. Wypłata pieniędzy nie jest automatyczna.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

Środki pieniężne zgromadzone na subkoncie w ZUS-ie podlegają dziedziczeniu. Dotyczy to także pieniędzy wypłaconych z OFE na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Posiadacze takiego subkonta mogą wskazać osobę uprawioną do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku swojej śmierci. Raz złożoną dyspozycję można zmienić w dowolny terminie.

Subkonto to część konta ubezpieczonego w ZUS-ie. Prowadzone jest dla osób, które posiadają rachunek OFE, oraz osób urodzonych po 1968 r. W prakatyce oznacza to, że wszyscy ubezpieczeni, którzy urodzili się przed tą datą, posiadają subkonto tylko wtedy, gdy należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

"Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Warto z tego skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej" - zauważył ZUS.

Dziedziczenie środków z ZUS-u

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto na podstawie złożonego wskazania, Zakład informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wskazała Ewa Kosowska, dyrektorka Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS.

ZUS przypomina, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta. Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze są dostępne na stronie stronie internetowej Zakładu.

Wypłata pieniędzy z OFE i ZUS-u

W przypadku gdy ubezpieczony posiada subkonto w ZUS-ie i jednocześnie jest członkiem OFE proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:

osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,

udziale w tych środkach zgromadzonych na rachunku OFE.

Otwarty Fundusz Emerytalny ma czas do 14 dni od dnia dokonania podziału na zgłoszenie do ZUS-u.

Podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym, jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma 3 miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie, czytamy w komunikacie prasowym.