Pieniądze z CPK poleciały do kościoła. Przekazano 400 tys. zł na remont ołtarzy

Z ponad 200 propozycji kontroli wybrali 94 (w tym CPK). To zaplanował NIK na 2024 r. Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała w br. do realizacji 94 tematy kontroli. Ważnym aspektem działań będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem obywateli - powiedział we wtorek w Sejmie prezes NIK Marian Banaś. Zapowiedział też m.in. kontrolę realizację inwestycji CPK i infrastruktury krytycznej.