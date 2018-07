Pieniądze odpływają z funduszy inwestycyjnych

Po raz pierwszy od grudnia 2016 roku fundusze inwestycyjne zanotowały odpływ gotówki - wynika z wyliczeń Trigon DM. W czerwcu słabo radziły sobie w zasadzie wszystkie kategorie funduszy, jedynym wyjątkiem na dużym plusie był rynek pieniężny.

Fundusze rynku kapitałowego zanotowały w czerwcu odpływy na poziomie 387 mln zł, fundusze rynku niepublicznego zaś na poziomie aż 568 mln zł. Jedyną kategorią, która przyciągnęła sporą gotówkę, były fundusze rynku pieniężnego, do których napłynęło 1,2 mld zł. Warto jednak dodać, że fundusze te cieszą się popularnością nieprzerwanie od lutego 2017 roku, w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wpływy przekraczały zaś poziom 1 mld zł. Na przeszkodzie nie stanęły nawet ostatnie zawirowania na rynku długu korporacyjnego.

Te znalazły jednak przełożenie na fundusze obligacyjne, które mają za sobą drugi słaby miesiąc z rzędu. Obligacje korporacyjne słabo wypadają zaś po raz trzeci z rzędu i nie sposób tegoż osłabienia nie powiązać z problemami GetBacku, o których głośno zrobiło się właśnie na przełomie marca i kwietnia. Łącznie w czerwcu z funduszy obligacyjnych odpłynęło 555 mln zł.

Trwa również gehenna funduszy akcyjnych. Czerwiec był szesnastym miesiącem z rzędu, w którym fundusze tego typu notowały odpływy. Wyprzedawane były zarówno fundusze szerokiego rynku (-209 mln zł), jak i małych i średnich spółek (-40 mln zł). W czerwcu inwestorzy kręcili nosem nawet na fundusze akcji zagranicznych, z których odpływy wyniosły 189 mln zł. Bardzo słabo w czerwcu zachowywały się także tzw. fundusze "absolutnej stopy zwrotu". Odpływy w tej kategorii były najwyższe w historii i sięgnęły 454 mln zł.

Analitycy Trigona oszacowali także, że TFI w czerwcu netto sprzedały akcje notowane na GPW za ok. 393 mln zł. To o tyle istotne, że właśnie słabość funduszy jest jedną z przyczyn, w której upatruje się słabości indeksu sWIG. Ten w ciągu ostatniego roku zaliczył spadek o przeszło 20 proc., co w światku inwestorskim przyjmowane jest za umowną granicę rozpoczęcia bessy.

Adam Torchała