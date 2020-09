Pieniądze od PKO BP? Reklama na Facebooku to oszustwo

fot. wk1003mike / Shutterstock

Znowu oszukują na PKO BP. Trwa kolejny atak cyberprzestępców podszywających się pod bank. Tym razem wyłudzacze zachęcają do odebrania pieniędzy za zaktualizowanie aplikacji. Pod linkiem kryje się złośliwe oprogramowanie służące do kradzieży gotówki z konta.

– Płacimy każdemu, kto zaktualizuje aplikację! Proszę zaktualizuj aplikację dla zaliczenia gotówki – kuszą przestępcy w rzekomej reklamie PKO Banku Polskiego na Facebooku. Wyłudzacze zachęcają do zainstalowania aplikacji, która umożliwi złodziejom wyprowadzenie środków z rachunku bankowego, ostrzega CERT Polska w komunikacie zamieszczonym na Twitterze.

Trwa nowy atak internetowych przestępców, tym razem "łowią" na możliwość zarobienia pieniędzy w PKO Banku Polskim. Oszuści podszywają się pod reklamę banku wyświetlaną na platformie Facebook. Zachęcają do pobrania aktualizacji aplikacji do bankowości mobilnej. W nagrodę oszuści obiecują gotówkę. Pod linkiem, który ma rzekomo prowadzić do nowej wersji systemu ukryte jest złośliwe oprogramowanie Alien umożliwiające kradzież środków zgromadzonych na koncie.

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią #malware #Android zachęcającą do instalacji poprzez reklamy Facebooka. Złośliwa aplikacja to rodzina #Alien (wywodząca się z #Cerberus) służąca do kradzieży środków z kont bankowych. Uważajcie i podajcie dalej! pic.twitter.com/AhWZbvUbb7 — CERT Polska (@CERT_Polska) September 29, 2020

To kolejna kampania oszustów, która wykorzystuje wizerunek PKO BP. W zeszły czwartek na Bankier.pl ostrzegaliśmy przed fałszywą aktualizacją systemu rzekomo rozszerzoną o nowe zabezpieczenia. Oszuści zbroją się na jesień. W ostatnich tygodniach mamy prawdziwe zatrzęsień doniesień o próbach wyłudzania danych m.in. użytkowników Allegro, którym przestępcy proponowali usługę Smart od 18 kwietnia. Oprócz Facebooka wyłudzacze wykorzystują także reklamy w wyszukiwarce Google i podszywają się pod banki.

Jak chronić się przed cyberprzestępcami? Internetowi oszuści zostawiają ślady, po których można zorientować się, że dana witryna lub wiadomość jest podejrzana. Obawiasz się, że mogłeś paść ofiarą kradzieży tożsamości? Sprawdź, jakie kroki podjąć, żeby zapobiec negatywnym konsekwencją m.in. stratą pieniędzy na rachunku bankowym.

