Chcesz rozpocząć swój biznes? Warto wiedzieć, skąd wziąć na to pieniądze

Aby rozpocząć działalność gospodarczą potrzebny jest nie tylko dobry pomysł na biznes, ale również odpowiednie środki finansowe. Tymczasem nie każdy posiada na własnym koncie bankowym wystarczającą kwotę na taką inwestycję. Jest jednak kilka sposobów, aby te pieniądze pozyskać i dzięki temu pracować na „swoim”.

Do najpopularniejszych opcji na pozyskanie pieniędzy dla przyszłych przedsiębiorców należy skorzystanie z oferty powiatowych urzędów pracy.

Najważniejszy dobry pomysł na biznes i przygotowanie do jego prowadzenia

Jak twierdzi Urszula Murawska z Urzędu Pracy m.st. Warszawy, od 1 czerwca tego roku można na ten cel otrzymać nawet 42 tys.746 zł.

– Szanse na nie mają osoby, które mają dobry pomysł na swoją firmę, są do tego przygotowane, zdeterminowane i potrafią przedstawić konkretne plany na swój przyszły biznes – mówi Bankier.pl. Urszula Murawska. – My chętnie współpracujemy i pomagamy wszystkim, które chcą rozpocząć własną działalność. W ubiegłym roku przyznaliśmy środki na ten cel 523 osobom. To o 150 więcej niż w 2021 r. i o blisko 370 więcej niż w 2020 r. Zainteresowanie takim wsparciem cały czas rośnie.

Przyznana dotacja nie może być wyższa niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Jednak, aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy, trzeba spełnić konkretne warunki. Jednym z nich jest posiadanie choćby statusu osoby bezrobotnej. Trzeba również mieć udokumentowane umiejętności związane z prowadzeniem planowanej firmy, a także przygotować biznesplan planowanego przedsięwzięcia.

Dotacja przyznawana jest tylko raz

Warto pamiętać, że dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy można otrzymać tylko jeden raz. Dlatego nie mają na nie szans osoby, którym już wcześniej przyznano bezzwrotne środki publiczne na ten cel. Dofinansowania nie dostaną też ci, którzy prowadzili swoją firmę w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Istotne jest też to, że każdy, kto otrzyma dotację na założenie firmy, musi ją prowadzić przez minimum rok. Po tym okresie należy się rozliczyć z wydanych pieniędzy. Jeśli przyszły przedsiębiorca zadeklarował zakup np. konkretnego wyposażenia lub sprzętu, to musi udokumentować ich nabycie. Beneficjent musi dotrzymać wszystkich warunków zawartych w umowie dofinansowania. Niestety ich niedotrzymanie wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.

Pomocne projekty unijne

Drugim najbardziej popularnym źródłem, z którego można pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej są fundusze unijne. Tu wszystko zależy od prowadzonych aktualnie programów w poszczególnych województwach. Różne są też wymogi stawiane w poszczególnych programach. Dlatego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Tego typu wsparcie jest zwykle przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwykle też są też skierowane do konkretnych, specyficznych grup społecznych. Aby uzyskać aktualne informacje o takich projektach, warto wejść na stronę funduszeeuropejskie.gov.pl. i skorzystać z wyszukiwarki dotacji.

Jak przekonuje Justyna Pater-Synówka, specjalista ds. pomocy publicznej i de minimis, Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków we Wrocławskim Parku Technologicznym, część produktów wspierających zakładanie działalności gospodarczej jest na razie w przygotowaniu.

– Na pewno pojawią się jeszcze dotacje dla osób zakładających działalność na terenach wiejskich, gdzie do naborów przegotowują się tzw. Lokalne Grupy Działania, czyli stowarzyszenia gmin odpowiedzialne za rozwój lokalny – mówi Bankier.pl Justyna Pater-Synówka. – Zmienią się też reguły pomocy dla osób pracujących, które chcą założyć działalność. Dla nich również dostępna będzie pożyczka na start. Zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich, gdzie można uzyskać aktualne informacje na temat wsparcia unijnego.

Preferencyjne pożyczki pomagają w starcie

Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą mogą również skorzystać z programu Banku Gospodarstwa Krajowego "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". To forma pożyczki na otwarcie firmy w maksymalnej wysokości 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest ona udzielana na bardzo preferencyjnych warunkach.

– Dotychczas skorzystało z nich łącznie 6617 osób – mówi Bankier.pl Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich i programu „Spójność społeczna i terytorialna” w BGK. – Ponadto z pożyczek unijnych z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 ze wsparcia na założenie działalności gospodarczej dystrybuowanego za naszym pośrednictwem skorzystało 1244 osób. Co istotne, przeżywalność przedsiębiorstw korzystających z pożyczek wyniosła aż 94 proc. w okresie trzyletnim. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza w porównaniu z firmami, które korzystały z dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym przypadku jedynie około połowa z nich prowadziła swój biznes po dwóch latach od jego rozpoczęcia.

W finansowaniu działalności młodej firmy mogą również pomóc także pomóc także pożyczki, kredyty i poręczenia w inicjatywie JEREMIE oraz projekty realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Sposobem na znalezienie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej są również crowdfunding, fundusze zalążkowe, venture capital oraz business angels.