Pieniądze na WOŚP zbierali celebryci, politycy, alpiniści i morsy

Spędź dzień z redakcją Bankier.pl!

Kulisy wydawania serwisu internetowego w czasach pandemii, spotkanie z dziennikarzami, udział w kolegium redakcyjnym, próba sił w roli wydawcy i możliwość zaproponowania swojego tematu - to tylko niektóre punkty programu Dnia z redakcją Bankier.pl, który wystawiamy na aukcję w ramach charytatywnej zbiórki dla WOŚP. Gorąco zachęcam do licytacji - my już nie możemy doczekać się tego spotkania!