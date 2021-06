Nawet 150 tys. zł dofinansowania dla rolników

fot. Attasit saentep / / Shutterstock

Do końca czerwca rolnicy mają czas na aplikowanie o dofinansowanie nawet do 150 tys. zł do gospodarstwa rolnego. To ostatni moment, że wypełnić wniosek o pieniądze w ramach programu „Premie dla młodego rolnika” oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw"– przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Premie dla młodego rolnika”

O dofinansowanie w ramach programu wsparcia dla młodych rolników mogą starać się osoby, które:

w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat ,

, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy),

(lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha ,

, rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro ,

, przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki pieniężne otrzymane w ramach programu „Premie dla młodego rolnika” trzeba w całości przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. pieniędzy należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Beneficjenci programu „Premie dla młodego rolnika” otrzymają wypłatę środków pieniężnych w dwóch ratach:

120 tys. zł – na wniosek o płatność , po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Premię dla młodego rolnika” przyjmują oddziały regionalne Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą do 20 czerwca 2021 r., podaje ARiMR.

Premie dla rolników na rozwój

Drugi rodzaj dotacji to dofinansowanie na restrukturyzacje małych gospodarstw. Środki pieniężne otrzymane z programu wsparcia rozwoju trzeba przeznaczyć na "restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa" – podaje ARiMR.

Maksymalna wartość przyznanej bezzwrotnej dotacji to 60 tys. zł. (nie więcej niż równowartość 15 tys. euro).

