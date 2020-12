Pięć uczelni niepublicznych z dodatkowymi środkami na szkoły doktorskie

fot. Darek Golik / FORUM

Pięć uczelni niepublicznych prowadzących szkoły doktorskie, otrzymało zwiększoną subwencję na kształcenie doktorantów - poinformował we wtorek resort nauki. Wsparcie to ma przyczynić się do wzrostu zaangażowania tych podmiotów w nowe inicjatywy badawczo-rozwojowe - przekonuje MNiSW.

Dodatkowe wparcie otrzymają Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademia WSB, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie - czytamy w komunikacie przesłanym PAP.

Jak podkreślono, wsparcie kształcenia w szkołach doktorskich to jeden z priorytetów polityki prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

"Wsparcie to przyczyni się do wzrostu zaangażowania tych podmiotów w nowe inicjatywy badawczo-rozwojowe i wzmocni ich rolę, jako ośrodków badawczych" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że przyznanie dodatkowych środków jest uzasadnione z punktu widzenia wdrażania nowego modelu kształcenia doktorantów. "To jedno z najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Minister edukacji i nauki wspiera działania podejmowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, które posiadają odpowiedni potencjał naukowy do prowadzenia kształcenia doktorantów w ramach szkół doktorskich, a jednocześnie nie otrzymały w 2020 r. na ten cel środków w adekwatnej wysokości" - wskazano.

Sprecyzowano, że dofinansowanie otrzymają te jednostki, które kształciły doktorantów w szkołach doktorskich, według stanu na 31 grudnia 2019 r. Wysokość dodatkowych środków finansowych dla poszczególnych podmiotów ustalono na podstawie liczby kształcących się doktorantów w tych jednostkach i średniomiesięcznego kosztu stypendium doktoranckiego w wysokości przysługującej doktorantowi do oceny śródokresowej.

Zwiększone dofinansowanie otrzymała również szkoła doktorska prowadzona przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ krap/