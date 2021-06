Pięć lat rajdu cen działek w województwach [Raport Bankier.pl]

fot. Bankier.pl / /

Działki budowlane położone poza stolicami województw podrożały w ostatnich pięciu latach o kilkadziesiąt procent – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Z tak znaczącymi wzrostami nie mieliśmy do czynienia w największych polskich miastach. W kilku z nich stawki notowane w I kw. 2021 r. były nawet niższe niż przed pięcioma laty.

Ceny działek budowlanych - województwa

Najmocniej, aż o 75 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat podrożały parcele budowlane położone w woj. pomorskim. W I kw. 2021 r. w aktach notarialnych dotyczących ich sprzedaży wpisywano średnio 111,55 zł/mkw., podczas gdy w I kw. 2016 r. było to jeszcze 63,75 zł/mkw. Oznacza to, że za 10-arową działkę płacono średnio o 47 800 zł więcej niż pięć lat temu.

O ponad 60 proc. względem I kw. 2016 r. wzrosła z kolei średnia cena transakcyjna w drugim najdroższym województwie - małopolskim, gdzie w I kw. 2021 r. płacono średnio prawie 120 zł/mkw. W Małopolsce tendencja zwyżkowa trwa nieprzerwanie od I kw. 2019 r., a wzrosty kwartalne sięgały w tym czasie nawet 7 proc.

Średnio powyżej 50 proc. w tym czasie skoczyły także ceny transakcyjne w woj. warmińsko-mazurskim oraz łódzkim.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo I kw. 2016 [w zł/mkw.] I kw. 2020 [w zł/mkw.] I kw. 2021 [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana w relacji 5-letniej [w proc.] dolnośląskie 68,3 91,6 96,0 +4,8 +40,5 łódzkie 53,5 81,5 82,3 +1,0 +53,8 lubelskie 60,6 80,8 83,9 +3,9 +38,5 mazowieckie 129,3 151,8 143,4 -5,5 +10,8 małopolskie 73,8 96,4 119,4 +23,8 +61,8 warmińsko-mazurskie 53,3 67,7 81,1 +19,8 +52,2 pomorskie 63,8 92,0 111,6 +21,3 +75,0 wielkopolskie 70,6 79,0 97,3 +23,2 +37,8

Na tym tle najbardziej stabilnie zachowywały się średnie ceny transakcyjne wpisywane w aktach notarialnych na Mazowszu. Choć jednak wzrost w perspektywie pięcioletniej wyniósł 10,8 proc., to i tak grunty budowlane położone w woj. mazowieckim są zdecydowanie najdroższe w Polsce. W I kw. 2021 r. płacono za nie średnio 143,37 zł/mkw. Różnica byłaby jednak większa, gdyby do porównania wziąć pod uwagę II kw. 2020 r., gdy działki w woj. mazowieckim kupowano średnio za przeszło 160 zł/mkw. Następnie przyszły jednak trzy kwartały z obniżkami wahającymi się od 2 do blisko 6 proc. w skali kwartału. W związku z tym w skali roku średnia cena transakcyjna na Mazowszu spadła o ponad 5 proc.

Ze stabilnymi stawkami względem I kw. 2020 r. mieliśmy do czynienia także w województwach: dolnośląskim, łódzkim i lubelskim, gdzie wzrosty w relacji rocznej wahały się od 1 do niespełna 5 proc. Patrząc jednak na średnie ceny transakcyjne, w perspektywie trzyletniej podwyżki sięgały tam 22,5 proc., a w skali pięciu lat wahały się od 39 do 54 proc.

Najniższą podwyżkę w relacji do I kw. 2016 r. zanotowano w woj. wielkopolskim, a to za sprawą częstych obniżek notowanych w 2016 i 2017 r. Najniższy wzrost i tak jednak oznaczał blisko 38 proc.

Ceny działek budowlanych - miasta wojewódzkie

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku działek budowlanych w największych polskich miastach, a przynajmniej w kilku z nich.

W Warszawie, choć w relacji trzyletniej średnia cena transakcyjna wzrosła o 18 proc., to za sprawą obniżek dominujących w stolicy w 2016 i 2017 r. w relacji do I kw. 2017 r. mieliśmy do czynienia z blisko 3-procentowym spadkiem.

Średnio o blisko 10 proc. mniej niż przed czterema i pięcioma laty płacono w I kw. 2021 r. za parcele budowlane zlokalizowane w Poznaniu. Taniej niż I kw. 2016 r. było także we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska stawki w tym czasie były jednak najbardziej stabilne. Wyjątek stanowiły dwa pierwsze kwartały 2020 r., gdy w Polsce szalała pandemia koronawirusa. W II kw. 2021 r. odnotowano bowiem blisko 6-procentową podwyżkę, która przyszła po 7-procentowej korekcie.

W najtańszym spośród analizowanych miast - Łodzi w ciągu ostatnich pięciu lat średnia cena, za jaką kupowano grunty budowlane, wzrosła o 7,4 proc. Ostatni rok z podwyżkami wahającymi się w skali kwartału od 6 do blisko 8 proc. sprawił jednak, że względem I kw. 2020 r. średnia cena transakcyjna wzrosła o ponad 23 proc.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta [w zł/mkw.] Miasto I kw. 2016 [w zł/mkw.] I kw. 2020 [w zł/mkw.] I kw. 2021 [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana w relacji 5-letniej [w proc.] Wrocław 401,8 362,3 384,0 +6,0 -4,4 Lublin 232,1 274,0 295,3 +7,8 +27,2 Łódź 238,2 207,5 255,8 +23,3 +7,4 Kraków 465,8 443,7 532,3 +20,0 +14,3 Warszawa 777,7 698,7 760,3 +8,8 -2,2 Gdańsk 461,8 557,2 573,6 +2,9 +24,2 Olsztyn 263,3 282,2 345,2 +22,3 +31,1 Poznań 412,5 372,8 371,8 -0,3 -9,9 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

W pozostałych analizowanych miastach (Gdańsk, Kraków, Lublin i Olsztyn) w relacji pięcioletniej średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży parcel budowlanych wzrosły od 14 do 31 proc. W drugim pod względem cen Gdańsku to efekt wzrostów notowanych w latach 2016-2018. Częstsze podwyżki obserwowane w ostatnich dwóch latach sprawiły, że w relacji do I kw. 2019 r. średnia cena ofertowa w stolicy woj. pomorskiego wzrosła jedynie o 0,8 proc.

Ceny działek rosną wolniej od gotowych domów

Znacznie mocniej od działek położonych w największych polskich miastach drożały w ostatnich latach gotowe domy jednorodzinne. Taka sytuacja miała miejsce nawet w Olsztynie, gdzie parcele w relacji czteroletniej podrożały średnio o 40 proc. W przypadku domów jednorodzinnych wzrost wyniósł aż 76 proc.

Zmiana średnich cen działek budowlanych i domów jednorodzinnych pomiędzy I kw. 2021 r. a I kw. 2016 r. Miasto Zmiana średniej ceny transakcyjnej działki budowlanej [w proc.] Zmiana średniej transakcyjnej domu [w proc.] Wrocław -4,4 +53,3 Lublin +27,2 +54,8 Łódź +7,4 +26,9 Kraków +14,3 +47,4 Warszawa -2,2 +46,1 Gdańsk +24,2 +59,0 Olsztyn +31,1 +52,2 Poznań -9,9 +26,6 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Największą różnicę zanotowano jednak we Wrocławiu. W relacji do I kw. 2016 proc. za grunty budowlane położone w stolicy woj. dolnośląskiego płacono o ponad 4 proc. mniej. W tym czasie średnia kwota płacona za domy jednorodzinne wzrosła o 53,3 proc. Podobna sytuacja miała miejsce w Warszawie, gdzie 2-procentowa obniżkę średniej ceny transakcyjnej gruntu budowlanego należy zestawić z 46-procentowym wzrostem średniej kwoty, za jaką sprzedawano dom jednorodzinny.