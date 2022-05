Pięć krajów otrzyma pomoc z UE na uniezależnienie się od rosyjskiego paliwa atomowego

Rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Finlandii

Rosyjski Gazprom wstrzymał w sobotę rano dostawy gazu ziemnego do Finlandii - podała spółka Gasgrid, fiński państwowy operator systemu przesyłowego gazu ziemnego. To odwet Moskwy za wszczęcie przez Helsinki procedury akcesyjnej do NATO.