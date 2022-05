PiS zmieni strukturę. Partia wybierze nowych 94 pełnomocników okręgowych

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Prezes PiS do 15 czerwca powoła 94 nowych pełnomocników okręgowych partii, nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu - poinformował w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W piątek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdził zaproponowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmiany w strukturze ugrupowania. Główne założenia zmian, to podział struktury na 100 okręgów i wprowadzenie zakazu łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów tych okręgów.

Sobolewski powiedział dziennikarzom, że Komitet Polityczny przychylił się do wniosku prezesa. "Do 15 czerwca będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi, z zastrzeżeniem, że nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu" - poinformował.

Dopytywany, kto będzie wybierał pełnomocników, wskazał, że "w PiS mamy ten przywilej i zaszczyt, że ostateczne słowo, decydujące należy zawsze do prezesa PiS". "Pan prezes będzie powoływał pełnomocników okręgowych " - wyjaśnił Sobolewski.

Sobolewski powiedział, że na ten moment osób, które łączą funkcję centralne i w okręgach jest 12. "W tej chwili na poziomie 41 okręgów, które są strukturą partyjna jest 12 (takich) osób" - powiedział Sobolewski.

"Ani nikt nie zrezygnuje, ani nikt nie wybiera (...) pan prezes zdecyduje o powołaniu nowych 94 pełnomocników okręgowych do 15 czerwca" - podkreślił.

Sobolewski dodał też, że w tej chwili nie zachodzą żadne przesłanki, by były jakiekolwiek przedterminowe wybory. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Rafał Białkowski

