PiS zlikwiduje powiaty? Trzaskowski: Nie ma na to zgody

fot. Hybrid Gfx / Shutterstock

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zwrócił się we wtorek do rządzących z pytaniem, czy zamierzają zlikwidować powiaty. Ocenił, że wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów. Zadeklarował, że zawetuje plany likwidacji powiatów czy ograniczenia ich władzy.

Na wtorkowej konferencji w Lesznie prasowej kandydat KO na prezydenta mówił o doniesieniach "Rzeczpospolitej", "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Do Rzeczy", według których rządzący zamierzają zlikwidować powiaty.

"To jest dla mnie jako samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw" - mówił Trzaskowski.

Pytał rządzących, czy doniesienia prasowe dotyczące likwidacji powiatów są prawdziwe i czy przygotowywany jest projekt ustawy w tej sprawie, a jeśli tak, jakie jest tego uzasadnienie.

Według Trzaskowskiego, już teraz rząd, za pozwoleniem prezydenta, przyczynia się do tego, że powiatowe szpitale są stawiane w stan upadłości, a później grozi im likwidacja. "To już jest atak na Polskę powiatową, natomiast w tej chwili pojawiają się doniesienia, że to jest zaplanowane działanie i że rządzący chcą wydać prawdziwą wojnę samorządom, a jednym z kroków ma być likwidacja powiatów" - mówił.

"Chcę jasno powiedzieć: nie będzie na to mojej zgody" - oświadczył kandydat KO. Podkreślił, że gdyby nie samorząd powiatowy, Polska nie zmieniałaby się tak szybko.

"Jeżeli pojawią się jakiekolwiek plany tego typu, to możecie być państwo pewni, że zawetuję plany ograniczenia władzy powiatów, a tym bardziej ich likwidacji" - zapewnił.(PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Piotr Śmiłowicz

reb/ mkr/ mok/